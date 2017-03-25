Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İletişim Başkanı'ndan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İletişim Başkanı Dr. Mücahit Küçükyılmaz, "Hangi diktatör kendisinin yargılanmasının önünü açan sisteme müsaade eder? Gelecek olan sistemde cumhurbaşkanı, meclis istediği takdirde yargılanabiliyor." dedi.

Küçükyılmaz, İzmit Belediyesince Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenlenen, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Yeni Türkiye" konulu konferansta, 240 yıllık Amerika Birleşik Devletleri tarihinde 58 hükümet kurulduğunu, 45 başkan değiştiğini belirterek, 94 yıllık Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ise 65 hükümetin kurulduğunu hatırlattı.

Memleketin en büyük sıkıntıları, koalisyon hükümetleri dönemlerinde yaşadığını vurgulayan Küçükyılmaz, koalisyon hükümetlerinde yaşanan sıkıntıları örneklerle anlattı.

Küçükyılmaz, krizlerin Türkiye'nin yönetim sistemi sorunu yaşamasından kaynaklandığına işaret ederek, "Bakın rejim sorunundan bahsetmiyoruz, hiç kimse rejim sorunundan bahsetmiyor." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Eğer bu sistem gelirse, Cumhurbaşkanı ve Başbakan farklı partilerden olursa kavga ederler, ülkede kriz olur, kaos olur." dediğini hatırlatan Küçükyılmaz, Kılıçdaroğlu'nun bahsettiği senaryonun şu anki mevcut sistemde olduğunu aktardı.

Küçükyılmaz, Türkiye'nin krizlerle boğuşmasının diğer bir nedeninin ise 12 Eylül Anayasasıyla cumhurbaşkanlığının aşırı şekilde güçlendirilmesi olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Bir tarafta güçlü bir cumhurbaşkanı, bir tarafta güçlü bir başbakan. Ve bu durum bir süre sonra yönetilemez hale geldi. Çünkü darbeciler kendilerini garanti altına almak ve hep cumhurbaşkanı olacaklarını düşündükleri için, cumhurbaşkanlığını neredeyse yargılanamaz hale getirdiler. Bugünkü sistemde cumhurbaşkanını ancak vatana ihanetten yargılayabiliyorsunuz. Ve vatana ihanetin de mevzuatta, anayasada, kanunlarda tarifi yok. Tarifi olmayan bir şeyin de açık şekilde cezası, yaptırımı yok. Yani siz bugün cumhurbaşkanını yargılayamıyorsunuz ama Devlet Bahçeli'nin önerdiği ve Tayyip Erdoğan'ın da benimsediği gelecek olan sistemde inşallah cumhurbaşkanı yargılanabiliyor. Şimdi soruyorum size, hangi diktatör kendisinin yargılanmasının önünü açan sisteme müsaade eder? Gelecek olan sistemde cumhurbaşkanı, meclis istediği takdirde yargılanabiliyor."

Milletvekili yaşının 18'e düşürülmesi maddesine de değinen Küçükyılmaz, "Öyle bir tablo çiziliyor ki sanki meclisin tamamı 18 yaşından oluşacak. Ve 'Meclise çoluk çocuğu dolduracaksınız.' diyorlar. 'AK Partililerin çocukları milletvekili olacaklar' diyorlar. Bugün soruyorum size, babası milletvekili olan kaç tane AK Parti milletvekili var? Başka bir soru daha sorayım, bugün seçilme yaşı 25, mecliste kaç tane 25 yaşında milletvekili var? Bu neyi gösterir, millet seçerse olacak. 18 yaşındaki herkes otomatikman milletvekili olacak diye bir şey yok. 25 yaş altının 18 yaşına kadar milletvekili olabilmesi için bir ruhsat var. Ruhsatı ister kullanırsınız, ister kullanmazsınız." ifadesini kullandı.

"Darbecilerin değil, milletin yapacağı bir anayasa değişikliğini konuşuyoruz"

Mücahit Küçükyılmaz, partili cumhurbaşkanlığı konusunun da çok tartışıldığını aktararak, şunları kaydetti:

"Peki bu ülkede partili cumhurbaşkanlığı sistemi hiç uygulanmadı mı? 1923'ten 1960'ın 27 Mayıs'ına kadar, yani Türkiye'nin ilk askeri darbeyle tanıştığı güne kadar bu ülkede partili cumhurbaşkanlığı sistemi vardı. Gazi Mustafa Kemal, partili bir cumhurbaşkanıydı. İsmet Paşa da Celal Bayar da öyleydi. Bu sistemi, 27 Mayıs darbecileri bozdu. Biz 27 Mayıs darbecilerinin bozduğu ve bürokratik oligarşiyi siyasetin üzerinde bir demokrasinin kılıcı gibi önemseyici hale getirdiği sistemi tamir etmeye, düzeltmeye çalışıyoruz. Bu sistemi, 12 Eylül darbecileri bozdu. 12 Eylül'de darbe yapanlar, 1982 Anayasası ile kendilerinin yargılanmasının önünü kapatmak için bu ülkede askeri mahkemeleri güçlendirdiler, kurdular. Siyasete de dahil olacak şekilde yetkisini genişlettiler. Ve aynı zamanda cumhurbaşkanının yargılanmasını imkansız hale getirdiler.

Her şeyden önce şunu düşünün; Bu ülkede bu milletin, vatandaşın temsilcileri meclis, ilk defa bu çapta anayasa değişikliği gerçekleştiriyor. Bu zamana kadar 1924 Anayasası hariç, anayasaları hep darbeciler yaptı. Bu ülkede elinde silah olan, belinde silah olan yönetimi ele geçirerek, bu millete anayasa dayatma hakkını kendinde gördü. Bugün yine biz bir darbe girişimi sonrasında anayasa değişikliğini konuşuyoruz ama Allah'a şükürler olsun ki, başarısız bir darbe girişimi sonrası ve darbecilerin değil, milletin yapacağı bir anayasa değişikliğini konuşuyoruz."

Vatandaşların sorularını da cevaplayan Küçükyılmaz, anayasa değişikliği teklifinde yer alan maddeler konusunda bilgi verdi.

Konferansa, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı ve gazeteci yazar Halime Kökçe de katıldı.