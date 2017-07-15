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Cumhurbaşkanlığı'ndan '15 Temmuz' klibi

Cumhurbaşkanlığı'ndan '15 Temmuz' klibi
Cumhurbaşkanlığı, 15 Temmuz gecesini ve demokrasi direnişini anlatan bir klip hazırladı.
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