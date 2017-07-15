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Cumhurbaşkanlığı'ndan '15 Temmuz' klibi
Cumhurbaşkanlığı'ndan '15 Temmuz' klibi
Cumhurbaşkanlığı, 15 Temmuz gecesini ve demokrasi direnişini anlatan bir klip hazırladı.
15 Temmuz 2017 Cumartesi 10:47
İzlenme: 99
Etiketler:
Cumhurbaşkanlığı
,
15 Temmuz
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.