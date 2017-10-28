Cumhuriyet 94 yaşında!

Kültür Tepesi’ndeki Atatürk Anıtı’nda bugün öğle saatlerinde düzenlenen Cumhuriyet Bayramı’nın açılış törenlerine Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kazım Dalkıran, CHP Milletvekilleri Fatma Kaplan Hürriyet, Haydar Akar, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Aslan, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ali Kurt, İzmit İlçe Kaymakamı Ersin Emiroğlu, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, DP İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, BBP İl Başkanı Serhat Duyar, kent protokolü, askeri erkan ve öğrenciler katıldı. Törende, Atatürk Anıtı’na sırasıyla kurumların çelenkleri sunuldu.

TÖRENLER DEVAM EDECEK

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının yarınki bölümü saat 10.00’da Vali Hüseyin Aksoy’un Valilik Karamürsel Alp Salonu’nda tebrikleri kabulü ile başlayacak, saat 10.30’da da Valilik A Kapısı önünde resmi geçit töreni düzenlenecek. Vali Hüseyin Aksoy ve eşi, akşam saat 19.00’da da The Ness Otel’de kentin temsilcilerini Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunda ağırlayacak.

Çiğdem ARMAĞAN