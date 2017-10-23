Cumhuriyet altınında akılalmaz hile! Kocaeli Kuyumcular Başkanı böyle yakaladı

Her türlü altının sahtesini üretmeyi başaran dolandırıcılar, özellikle fiyatı 1000 lirayı bulan Cumhuriyet altınına yönelik akla gelmeyecek yollar deniyor. Sahtekârlar iki yöntemle sahte altın üretiyor. İlki 'kalıp çıkartma.' Cumhuriyet altınının bire bir kalıbını üreten kalpazanlar, kaplamada biraz altın kullanıp içini ise çeşitli madenlerle dolduruyor.

ALTININ İÇİNİ OYUP PİRİNÇLE DOLDURUYORLAR

İkinci yöntem olan 'oyma'da ise dolandırıcılar gerçek Cumhuriyet altınının içini oyup, altın rengine yakın olan pirinç madeni ya da gümüşle dolduruyor. Her iki yöntemde de 7.2 gram gelen Cumhuriyet altınının, yaklaşık 6 gramı çeşitli madenlerle dolarken sadece 1 gramlık kısmı gerçek altın kalıyor. Sahte altını anlamanın 2 yolu var. Ya altını keseceksiniz ya da mihenk taşına sürteceksiniz. Gazete Habertürk'ten Hasan Örnekoğlu, Anadolu'da son dönemde yaygın olarak yapılan sahteciliği çeşitli illerde kuyumcu odası yetkililerine sordu.

KOCAELİ KUYUMCULAR BAŞKANI: "BENİ RAHATSIZ EDEN BİR TINI VARDI"

Piyasadaki Cumhuriyet altınlarının % 2-3'ünün sahte olabileceğini belirten Kocaeli Kuyumcular Başkanı Nuri Koç, temmuz ayında yaşadıkları olayı şöyle anlattı: "Altından şüphelendim. Cama atıp sesi dinledim. Normal gibi gözüküyordu ama beni rahatsız eder bir tını vardı. Mihenk taşına sürdük. Kaplaması çok iyi yapılmıştı, keserek emin olduk. İçi garip bir maddeyle doluydu. Şu an piyasaya binlerce sahte altın sürülmeye çalışılıyor."