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Cumhuriyet Başsavcısı çalışan gazeteciler gününü kutladı

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Cumhuriyet Başsavcısı çalışan gazeteciler gününü kutladı
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ali Kurt 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü kutladı

Mehmet Ali Kurt yaptığı yazılı açıklama şöyle:

Objektif, tarafsız ve ilkeli  yayıncılık anlayışı çerçevesinde, ülke ve dünya gerçekleriyle ilgili doğru bilgi akışını sağlayarak kamuoyunun bilinçlenmesine katkıda bulunan ve toplumsal sorunlar karşısında her türlü fikrin açığa çıkmasına olanak tanıyarak kamuoyu oluşturan gazetecilik mesleği, bu yönleriyle demokrasinin gelişmesinde ve güçlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır.

Anayasamızın 26.maddesinde teminat altına alınan düşünceyi açıklama ve yayma hakkının kullanılması da, yine gazetecilik mesleği mensuplarının fedakarlıkla ve cesaretle ortaya koydukları çalışmaları ile mümkün olmaktadır.

Kamuoyunun nabzını tutan, gerçekleri araştırıp doğru haberlerle toplumu aydınlatan, basın etik kurallarına bağlı olarak görevlerini  ifa eden tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en kalbi duygularımla kutlarım. 10/01/2017


                                                                                       
 

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