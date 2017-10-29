Cumhuriyet Bayramı, Cumhuriyet Koşusuyla taçlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl beşincisini düzenlediği Cumhuriyet Koşusu Sekapark’ta gerçekleştirildi. Cumhuriyet Bayramı’yla aynı güne denk gelen koşuya Kocaeli’den ve il dışından her yaştan binlerce sporsever ilgi gösterdi. Üç kategoride düzenlenen ve 80 bin TL nakdi ödülün dağıtıldığı Cumhuriyet Koşusuna yaklaşık olarak 5 bin kişi katıldı.

5 BİN KİŞİ KATILDI

Büyükşehir Belediyesi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Atletizm Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen Cumhuriyet Koşusu, 10 km koşusu, 3 km Halk koşusu ve 1 km Çocuk Maratonu olmak üzere üç kategoride gerçekleştirildi. 10 km koşusuna 1.000, 3 km halk koşusuna 2 bin ve 1 km Çocuk Maratonu’na 2 bin kişi katıldı.

ALANDA KAYIT ALINDI

Koşu öncesinde Büyükşehir Belediyesi, yarışa kayıt yaptıramayan vatandaşlar için kayıt masaları oluşturdu. Kayıt yaptıramayan vatandaşlar buradaki görevlilerin yardımıyla başvurularını yaptırarak koşuya katıldılar.

KENYA’DAN KASTAMONU’YA KADAR

Büyükşehir Belediyesi’nin Cumhuriyet Koşusu ve Çocuk Maratonu’na bu yıl da yoğun ilgi vardı. Koşunun herkese açık olmasıyla Türkiye’nin yanı sıra yurt dışından da koşuya katılmak için sporcular kayıt yaptırdı. Yabancı katılımcılar arasında geçen yıllarda olduğu gibi Etiyopyalı, Faslı, Kenyalı, Bulgar, Polonyalı ve Moldovalı atletler yer aldı. Ayrıca Afyonkarahisar, Bursa, İstanbul, Aydın, Trabzon, Düzce, İzmir, Kastamonu, Eskişehir, Kütahya, Konya Kayseri ve Sakarya’dan atletler koşuya katıldı.

41 NUMARA İBRAHİM KARAOSMANOĞLU’NUN

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen koşuya Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün, Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Yeşildal, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Raşit Fidan, Ulaşım Park Aş. Genel Müdürü Yasin Özlü Spor Şube Müdürü Ziyaülhak Sarigül katıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, 41 göğüs numarasıyla koşudaki yerini aldı.

3 KM’NİN BİRİNCİLERİ

3 km Halk Koşusu’nda genel klasmanda erkeklerde Murat Kurtak birinci, Sinan Tatlı ikinci ve Berke Ertaş üçüncü oldu. Bayanlarda ise Bensu Bozdağ birinci, Ayşegül Gökçe, Gizem Akkuş üçüncülüğü elde etti. Halk Koşusu birincisine 1000, ikinciye 900, üçüncüye 800 TL nakdi ödül verildi. 3 km halk koşusunda dereceye giren sporcular madalya ve ödüllerini Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Yeşildal ve Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi’in elinden aldılar.

10 KM’NİN BİRİNCİLERİ

10 km profesyonel sporcuların katıldığı yarışta startı Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker birlikte verdi. 10 km koşusunda Kenya’dan üç sporcu dereceye girdi. Benard Sang birinci, Hıllarry Kırayo ikinci üçüncülüğü ise Kımutai Kiplimo elde etti. 10 km bayanlar kategorisinde Kenya’dan Esther Chesang birinci, Sevilay Eytemiş ikinci ve Kenya’dan Stellah Barsosıo üçüncü oldu. 10 km koşusunda birinciye 8 bin, ikinciye 6 bin, üçüncüye 4 bin TL nakdi ödül verildi. Dereceye giren sporcular madalya ve ödüllerini Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar verdi.

ÇOCUKLARIN HEPSİ BİRİNCİ

Cumhuriyet Koşusu Çocuk Maratonu’na 2 bin çocuk katıldı. Sekapark alanı içerisinde yapılan 1 km mesafeli Çocuk Maratonu’nda tüm çocuklara anı madalyası verildi.