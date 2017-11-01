Cumhuriyet Bayramı yüzme yarışlarına ilgi fazlaydı
Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Havuzunda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Yüzme Şenliği yapıldı.
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Müsabakalara 20 kulüpten toplamda 317 sporcuyla katılırken 17 hakem de görev aldı. Müsabakaların Baş Hakemliğini Ulusal hakemlerimizden Seyfi KIVILCIM ve Çiğdem ÇINAR yaptı. Seremoniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Engin Yaşar ve Yüzme İl Temsilcisi Barbaros BAYRAM katıldı. Katılan tüm sporculara günün anısına madalya ve tüm kulüplere de kupa verildi.
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Etiketler : Cumhuriyet Bayramı, yüzme
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