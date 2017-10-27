Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Cumhuriyet'in, her türlü imkansızlıklara rağmen çok ağır bedeller ödenerek, örnek vatan sevgisi, hürriyet ve istiklal aşkıyla gösterilen kahramanlığın eseri olduğunu belirterek, "Ezelden beridir hür yaşamış Türk Milleti Kurtuluş Savaşı'nı da bu azimle kazanmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük eserim dediği Cumhuriyet, geleceğimizin de en büyük güvencesidir" dedi.

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Cumhuriyet Bayramı'nı yayınladığı mesajla kutladı. Vali Aksoy mesajında, Kurtuluş Savaşı'nın milletimizin var olma mücadelesi, Cumhuriyet'in ise yeniden dirilişinin sembolü olduğunu ifade ederek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yazılan kurtuluş destanının gururunu, heyecanını ve bu destanın varış noktası olan Cumhuriyetimizin ilanının 94'üncü yıldönümünü büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919 da Samsun'da yaktığı Kurtuluş ve İstiklal ateşiyle başlayan mücadele Cumhuriyeti'nin ilanı ile nihai hedefine ulaşmış, böylece Türk Milleti'nin ve devletinin varlığı ebedileşmiştir. Cumhuriyet, her türlü imkansızlıklara rağmen çok ağır bedeller ödenerek, örnek vatan sevgisi, hürriyet ve istiklal aşkıyla gösterilen kahramanlığın eseridir. Nitekim ezelden beridir hür yaşamış Türk Milleti Kurtuluş Savaşı'nı da bu azimle kazanmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük eserim dediği Cumhuriyet, geleceğimizin de en büyük güvencesidir. Kurtuluş Savaşı milletimizin var olma mücadelesi, Cumhuriyet ise yeniden dirilişinin sembolüdür" dedi

Karanlık emeller peşinde koşanların her zaman olduğu gibi bu günde Türkiye'yi karşılarında tek yürek olarak bulacaklarını belirten Vali Aksoy'un açıklaması şöyle:

"Cumhuriyet, milletimizin birlik ve bütünlüğünden, bağımsızlık ve hürriyetinden asla taviz verilmeyeceğinin ifadesidir. Karanlık emeller peşinde koşanlar, her zaman olduğu gibi bu günde tüm Türkiye'yi karşılarında tek yürek olarak bulacaklardır. Bizler, kardeşçe birbirimizi kucaklayarak, birbirimize sımsıkı kenetlenerek aydınlık yarınlarımızı hep birlikte kuracağız. İnanıyorum ki bundan sonra da Cumhuriyetimizin hedefleri doğrultusunda çok daha büyük mesafeler kat edeceğiz ve çok daha büyük başarılarla Cumhuriyetimizi taçlandıracağız. Geçmişimiz, geleceğimiz, devletimiz ve vatanımız hepimizindir. Bu duygu ve düşüncelerle; canlarını bu vatan, millet ve devlet uğruna feda eden, sahip olduğumuz tüm değerleri bizlere armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, eşsiz fedakarlıklarıyla milletimizin gönlünde ölümsüzleşen bütün şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, değerli Kocaelili hemşerilerimin Cumhuriyet Bayramını en içten duygularımla kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."