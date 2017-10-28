Cumhuriyetin 94. yıldönümünde konuşan CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, “Bu cumhuriyet hepimizin cumhuriyetidir. Bu cumhuriyet CHP’nin kurduğu bir sistem olmasına rağmen tüm partilerin bu cumhuriyete sahip çıkması çok önemlidir” dedi.

Cumhuriyetin kuruluşunun 94. yıldönümü sebebiyle valilik Kültür Tepesi’nde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Çelengin ardından her yıl ayrı tören düzenleyen CHP örgütü bu bayramda geleneği bozmadı. Valilik töreni sonrasında Atatürk anıtına çelenk sundu. Törene Milletvekilleri Fatma Kaplan Hürriyet, Haydar Akar, İl Başkanı Cengiz Sarıbay, İl Kadın Kolları Başkanı Sevim Pekyörür, İl Gençlik Kolları Başkanı Murat Erinç, CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, İzmit İlçe Başkanı Hülya Yıldırım, KYÖD Başkanı Mehmet Toker ve parti örgütü katıldı

CUMHURİYET LAİKLİK DEMEKTİR

Anıta çelengi Milletvekilleri Fatma Kaplan Hürriyet, Haydar Akar, İl Başkanı Cengiz Sarıbay, İl Kadın Kolları Başkanı Sevim Pekyörür ve İl Gençlik Kolları Başkanı Murat Erinç birlikte bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından konuşma yapan İl Başkanı Cengiz Sarıbay şunları söyledi: “Bugün bu alanda biraz daha coşkulu biraz daha yoğun bir katılım sağladık. Bu katılım sağlayan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu cumhuriyet hepimizin cumhuriyetidir. Bu cumhuriyet CHP’nin kurduğu bir sistem olmasına rağmen tüm partilerin bu cumhuriyete sahip çıkması çok önemlidir. Cumhuriyet demek kadın özgürlüğü demek, cumhuriyet demek laiklik demektir”

HEPİMİZİN GÖREVİ VE BORCU

CHP Milletvekili Haydar Akar ise “Cumhuriyet sadece CHP’nin değil, bu ülkedeki 80 milyonundur. Cumhuriyetin temel ilkeleri demokrasidir, hukuk devletidir, bireysel hak ve özgürlüklerdir. Yani cumhuriyeti demokrasi ile taçlandırdığımızda çok daha mükemmel bir şekilde ülkemiz ilerleyecektir. Tek çabamız da budur. İnsanlarımızın refah ve barış içerisinde, milli değerlerine uygun bir şekilde yaşayabilmesidir” diye konuştu. Vekil Fatma Kaplan Hürriyet’te şunları söyledi: “Bağımsızlık ve özgürlüğümüzün tarihteki imzası olan, az zamanda çok işler başardık diyen başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının tüm aziz şehitlerimizin ulusuna güvenerek bizlere armağan ettiği cumhuriyetimizin 94’üncü yılını kutluyoruz. Ona sahip çıkmak ve yaşatmak tüm vatandaşlarımızın görevi ve borcudur. Çünkü biz cumhuriyete sahip çıkarsak o da bize sahip çıkacaktır”

Çiğdem ARMAĞAN