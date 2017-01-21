Cumhuriyet Kadınları Derneği kendi yerinde

Emine Olguntürk’ün Başkanı olduğu Cumhuriyet Kadınları Derneği Kocaeli Şubesi, dernek binasını faaliyete geçirdi.

İzmit Belediye İş Hanı Batı Blok Kat:7 No:150 adresinde bulunan dernek merkezinin açılışına; Cumhuriyet Kadınları Derneği Kocaeli Şube Başkanı Emine Olguntürk, şönetim kurulu üyeleri Kadriye Şener, Ayşen Tanrıkulu, Şerife Gaye Dolgun, Hatice Alp, Denetim Kurulu üyesi Sebahat Cicioğlu ev sahipliği yaptı. ADD İzmit Şube Başkanı Ahmet Kavas, ADD Yahya Kaptan Şube Başkanı Yakup Gökçe, ÇYDD İzmit Şube Başkanı Meral Dönmez, Vatan Partisi İl Başkanı Vedat Olguntürk, CHP ve DSP yöneticileri de açılışta hazır bulundu.

ÜYE OLMAYA DAVET EDİYORUZ

Cumhuriyet Kadınları Derneği Kocaeli Şubesi Başkanı Emine Olguntürk yaptığı açıklamada, “Ülkemizin olağan üstü koşullardan geçtiği bir dönemdeyiz. Terör, ekonomik kriz ve bunların yanında anayasa değişikliğiyle getirilmek istenen başkanlık sistemi dayatması toplumumuzun içindeki ayrışmayı körüklemekte, içine itildiğimiz kaos ortamından kurtulmamıza olanak vermemektedir. Bugün Cumhuriyete ve demokrasiye sahip çıkmamızın daha da önemli bir görev olduğunun farkındayız. Bütün kadınlarımızı Cumhuriyet Kadınları Derneği'ne üye olmaya davet ediyoruz. Bugünkü açılışımızda emeği geçen herkese, burada bulunan arkadaşlara, ADD 'ye, ÇYDD üyelerine, özellikle basınımıza ilgi gösterip geldikleri, yanımızda ve destek olduklarını gösterdikleri için çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Ayşegül Kalaycı

