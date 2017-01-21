  • BIST 83.067
  • Altın 146,530
  • Dolar 3,7912
  • Euro 4,0490
  • Kocaeli 2 °C

Cumhuriyet Kadınları Derneği kendi yerinde

»
Cumhuriyet Kadınları Derneği kendi yerinde
Emine Olguntürk’ün Başkanı olduğu Cumhuriyet Kadınları Derneği Kocaeli Şubesi, dernek binasını faaliyete geçirdi.

İzmit Belediye İş Hanı Batı Blok Kat:7 No:150 adresinde bulunan dernek merkezinin açılışına; Cumhuriyet Kadınları Derneği Kocaeli Şube Başkanı Emine Olguntürk, şönetim kurulu üyeleri Kadriye Şener, Ayşen Tanrıkulu, Şerife Gaye Dolgun, Hatice Alp, Denetim Kurulu üyesi Sebahat Cicioğlu ev sahipliği yaptı. ADD İzmit Şube Başkanı Ahmet Kavas, ADD Yahya Kaptan Şube Başkanı Yakup Gökçe, ÇYDD İzmit Şube Başkanı Meral Dönmez, Vatan Partisi İl Başkanı Vedat Olguntürk, CHP ve DSP yöneticileri de açılışta hazır bulundu.

ÜYE OLMAYA DAVET EDİYORUZ
Cumhuriyet Kadınları Derneği Kocaeli Şubesi Başkanı Emine Olguntürk yaptığı açıklamada, “Ülkemizin olağan üstü koşullardan geçtiği bir dönemdeyiz. Terör, ekonomik kriz ve bunların yanında anayasa değişikliğiyle getirilmek istenen başkanlık sistemi dayatması toplumumuzun içindeki ayrışmayı körüklemekte, içine itildiğimiz kaos ortamından kurtulmamıza olanak vermemektedir. Bugün Cumhuriyete ve demokrasiye sahip çıkmamızın daha da önemli bir görev olduğunun farkındayız. Bütün kadınlarımızı Cumhuriyet Kadınları Derneği'ne üye olmaya davet ediyoruz. Bugünkü açılışımızda emeği geçen herkese, burada bulunan arkadaşlara, ADD 'ye, ÇYDD üyelerine, özellikle basınımıza ilgi gösterip geldikleri, yanımızda ve destek olduklarını gösterdikleri için çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Ayşegül Kalaycı
 

Bu haber toplam 54 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mezarlıkta kendini astı20 Ocak 2017 Cuma 19:05
  • İzmitli köylüler okuma yazma öğreniyorlar20 Ocak 2017 Cuma 18:41
  • Yukarı Hereke’de SEDAŞ ve jandarmaya teşekkür yemeği20 Ocak 2017 Cuma 18:39
  • Körfez’de öğrenciler karnelerine kavuştu20 Ocak 2017 Cuma 16:22
  • Başkan babanın karne heyecanı20 Ocak 2017 Cuma 14:36
  • Büyükşehir uyardı: Dolandırıcılara kanmayın20 Ocak 2017 Cuma 13:50
  • Kesmar Market’in Vilayet Şubesi açıldı20 Ocak 2017 Cuma 13:43
  • Köylü Pazarı’nda fiyatlar yükselişte20 Ocak 2017 Cuma 13:19
  • İzmit’te keçe kursuna 80 kişi katılıyor20 Ocak 2017 Cuma 12:54
  • Darıca’da ailelere veli toplantılı destek20 Ocak 2017 Cuma 12:32
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti