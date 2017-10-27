Cumhuriyet konserinde Pinhani ve Pera
İzmit Belediyesi, Cumhuriyetimizin 94. yılı nedeniyle bir dizi etkinlik düzenliyor. Etkinlikler kapsamında 29 Ekim Pazar günü saat 19.00 da Atatürk Spor Salonu’nda konser düzenlenecek. Ücretsiz olan konserde Pinhani ve Pera grupları sahne alacak.
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İki kuzenin bir araya gelmesiyle kurulan Pinhani ile Gökan Mandır ve Hakan Ünalan’ın 2008 yılında kurdukları Pera grubu, İzmitli gençleri coşturacaklar. Özellikle gençlerin büyük ilgi gösterdiği rock grubu Pinhani ile alternatif rock, soft rock ve nu-metal yapısı barındıran Pera’nın Atatürk Spor Salonu’ndaki konserin büyük ilgi görmesi bekleniyor.
DOĞAN’DAN DAVET
Bu arada İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, konsere bütün İzmitlileri davet ederek “ Pazar akşamı Atatürk Spor Salonunda Cumhuriyetin coşkusunu hep birlikte yaşayalım” çağrısında bulundu.
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Etiketler : Cumhuriyet konseri, Pinhani, Pera, İzmit
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