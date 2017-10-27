Cumhuriyet konserinde Pinhani ve Pera

İki kuzenin bir araya gelmesiyle kurulan Pinhani ile Gökan Mandır ve Hakan Ünalan’ın 2008 yılında kurdukları Pera grubu, İzmitli gençleri coşturacaklar. Özellikle gençlerin büyük ilgi gösterdiği rock grubu Pinhani ile alternatif rock, soft rock ve nu-metal yapısı barındıran Pera’nın Atatürk Spor Salonu’ndaki konserin büyük ilgi görmesi bekleniyor.



DOĞAN’DAN DAVET



Bu arada İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, konsere bütün İzmitlileri davet ederek “ Pazar akşamı Atatürk Spor Salonunda Cumhuriyetin coşkusunu hep birlikte yaşayalım” çağrısında bulundu.

