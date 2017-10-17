Cumhuriyet Koşusu için başvurular sürüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına anlam katacak olan ve 29 Ekim Pazar günü beşincisini gerçekleştireceği “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Koşusu ve Çocuk Maratonu” için kayıtlar alınmaya devam ediyor. Başvurular, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kocaeli.bel.tr adresi üzerinden yapılıyor. Başvuru süresi 27 Ekim Cuma günü sona erecek.

29 EKİM PAZAR GÜNÜ SEKAPARK’TA

3 km Halk, 10 km Profesyonel ve 1 km’lik Çocuk Koşusundan oluşan organizasyon 29 Ekim Pazar günü 13,30’da Sekapark’ta başlayacak. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Atletizm Federasyonu ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirecek olan Cumhuriyet Koşusu ve Çocuk Maratonu’na bu yıl da büyük ilgi olması bekleniyor.

BAŞVURULAR İNTERNET SİTESİ ÜZERİNDEN

Bu arada koşu için başvurular alınmaya devam ediyor. Başvuru işlemleri Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet sitesi olan www.kocaeli.bel.tr üzerinden yapılıyor. Başvuru süresi 27 Ekim Cuma günü 17.00’ye kadar alınmaya devam edilecek.

GÖĞÜS NUMARALARI 23 EKİM’DE VERİLECEK

1 km, 3km ve 10km koşularına ait göğüs numaraları; 23-27 Ekim tarihleri arasında, mesai saatleri dahilinde, İzmit merkezdeki SEKASEM dahilinde kurulan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Koşusu masasından nüfus cüzdanı ibraz edilerek teslim alınacak. 18 yaş üstü katılımcılar; kayıtlarını elektronik olarak; 18 yaş altı katılımcılar ise, ön kayıtlarını elektronik olarak yaptıktan sonra, kayıt işlemlerinde görünen Veli Muvafakat namesini dolduracak ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Koşusu masasına teslim edecek.

YARIŞ PARKURLARI

Cumhuriyet Koşu’nun 3 km Halk, 10 km Koşu ve 1 Km Çocuk Maratonu kategorilerinin parkurları ise söyle:

3 km. halk koşusu;

Çıkış ve Varış : Sekapark Oteli önünde hazırlanan noktada olacaktır.

Güzergah : Sekapark alanı dahilinde, şeritlerle belirlenen parkurun takip edilmesiyle (tur atılmasıyla) tamamlanır.

10 km. koşusu;

Çıkış ve Varış : Sekapark Oteli önünde hazırlanan noktada olacaktır.

Güzergâh : Büyükşehir Belediyesi önünden geçiş,

Gölcük eski yolunu takip,

Lastik-iş sendikası önünden sahil şeridine dönüş,

Sahil şeridi boyunca iskele yolunu takip ve

Sekapark yoluna geçerek bu yolun izlenmesiyle tamamlanır.

1 km. Çocuk Maratonu;

Çıkış ve Varış : SEKA Park Oteli önünde hazırlanan noktada olacaktır.

Güzergah : SEKA Park alanı dahilinde, şeritlerle belirlenen kısa parkurun takip edilmesiyle (tur atılmasıyla) tamamlanır.

DETAYLI BİLGİ

Yarışmayla ilgili detaylı tüm bilgiler, 444 11 41 No'lu çağrı merkezinden ve 335 53 49 No'lu Cumhuriyet Koşusu danışma hattından alınabilir.