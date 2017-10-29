Cumhuriyet kutlu olsun

“Ne mutlu Türküm” diyen herkesin bu en büyük bayramını kutluyor, Cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatacak kuvvetin damarlarımızdaki asıl kanda bulunduğuna inanıyoruz.

BUGÜNKÜ TÖRENLER

Cumhuriyet Bayramı törenleri dün başladı. Siyasi parti il başkanları, bir arada, yan yana Atatürk anıtına çelenk koydu, saygı duruşunda bulundular. Bugün saat 10.00’da Valilik’te tebriklerin kabulü, 10.30’da Valilik önünde resmi geçit törenleri var. İzmitliler de bazı sivil toplum örgütleri önderliğinde bugün saat 10.30’da Kültür Tepesi’ndeki Atatürk Anıtı’na çelenk koyacak, saygı duruşunda bulunacaklar. Bugün ilimizde de pek çok kutlama töreni, konser ve fener alayı düzenleniyor.

Çiğdem ARMAĞAN