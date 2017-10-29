Cumhuriyet pastası kesildi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu önceki The Ness Otel’de gerçekleşti. Vali Hüseyin Aksoy ve eşi Hülya Aksoy ev sahipliğinde gerçekleşen programa kent protokolü katılım sağladı. Resepsiyona AK Parti Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, İlyas Şeker, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Garnizon Komutanı Kazım Dalkıran, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Aslan, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ali Kurt, Baro Başkanı Sertif Gökçe, İzmit İlçe Kaymakamı Ersin Emiroğlu, Derince İlçe Kaymakamı Akın Yılmaz, Karamürsel İlçe Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, Başiskele İlçe Kaymakamı Atilla Kantay, Körfez İlçe Kaymakamı Hasan Hüseyin Can, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, KSO Başkanı Ayhan Zeyinoğlu, KOTO Meclis Başkanı Akın Doğan, DP İl Başkanı Mustafa Nazıgül, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, BBP İl Başkanı Serhat Duyar ve çok sayıda davetli katıldı.

ONUR DUYUYORUM

Vali Aksoy ve eşi Hülya Aksoy, davetlileri kapıda karşıladı. Kokteyl şeklinde gerçekleşen resepsiyon da Vali Hüseyin Aksoy, davetlilerin Cumhuriyet Bayramını kutladı. Aksoy şunları söyledi: “Birlik ve beraberliğimiz devam ettiği sürece Türkiye Cumhuriyeti ilelebet var olacaktır. Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Böylesine önemli bir şehirde görev yapmaktan dolayı onur duyuyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Cumhuriyetimizin 94. yıl dönümü kutlu olsun” gece Cumhuriyet pastası kesimiyle son buldu.

Çiğdem ARMAĞAN