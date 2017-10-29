Cumhuriyet ve Atatürk; onlardan vazgeçilmez

Bu sabah güne şöyle bir coşkuyla başlayın…

Yaşınız kaç olursa olsun. Gelir durumunuz ne olursa olsun. Başınızda nasıl dertler, içinizde nasıl sıkıntılar olursa olsun…

Siz bir T.C. vatandaşısınız. Ve sizin Cumhuriyet’iniz var. Atatürk’ünüz var.

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Bugün 29 Ekim… 1923 yılında kurulan Cumhuriyet’imizin 94 ncü yıl dönümü. Hep birlikte heyecanla Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını bekliyoruz. Hedeflerimiz var. Rüyalarımız var. Artık dünyanın sayılı ülkelerinden biriyiz…

Hala Osmanlı’yı özleyenlere, hala ortalıkta Halifelik diye dolaşanlara acıyorum.

Biz; ulusça bir şeyler etrafında birleşecek, kenetlenecek, el ele vereceksek, yegane değerlerimiz Cumhuriyet ve Atatürk olmalıdır. İzleyin dünyadaki hareketleri. Her yerde bölünme var. Bizi bu topraklarda Cumhuriyet bir arada tutuyor. Ulusça sarılacak, sahiplenilecek başka hiçbir değer ve kavrama ihtiyaç yok.

Bu ulusun 94 yıl önceki halini düşününce, Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının nasıl bir mucize gerçekleştirdiklerini daha iyi anlayabiliriz.

Bugün bizim bayramımız. Hepimizin bayramı. Irkı, inancı, mezhebi ne olursa olsun, bu ülkenin vatandaşı olan herkesin bayramı. Evet bu zor günlerde ulusça birlik ve beraberlik içinde olmalıyız. Ama bu birlik ve beraberlik, Cumhuriyet kazanımları ve Atatürk ilkeleri kapsamında olmalıdır. Onlardan biraz vazgeçersek, emin olun yıkılır, dağılırız.

Bugün en büyük bayram. Bugün 29 Ekim. Bugün Cumhuriyet Bayramı. Ulusça var oluşumuzun anlamı.. Ulusça geleceğe güvenle bakmamızın yegane gerekçesi.

Bayramımız kutlu olsun.. Hepimiz bu coşkuyu içimizde yaşamalı ve yaşatmalıyız.

Bu özelleştirme İzmit için faydalı

İlkesel olarak her türlü özelleştirmeye karşıyım. Devlet ve devletin kurumlarının, asli görevlerini kendi kadrolarındaki sendikalı işçilerle, doğrudan kendileri yapmalıdır diye düşünüyorum. İşlerin müteahhitlere devredilmesini, müteahhitlerin köle gibi çalıştırdıkları insanlarla bu işleri yürütüp, büyük paralar kazanmasını hep yadırgamışımdır.

Ama günümüzde bazı özelleştirmeler de, vatandaşın daha iyi hizmet alması açısından yararlı olabiliyor. Örnek, İSU’nun alt yapı hizmetleri konusunda yaptığı özelleştirmelerdir.

Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, hem daha iyi hizmet, hem daha ekonomik hizmet almak adına özelleştirme yapıyor. Aslında bu konu, şimdi Büyükşehir Genel Sekreteri olan İSU’nun eski Genel Müdürü İlhan Bayram’ın rüyasıydı. İlhan Bayram döneminde Başiskele, Gebze, Çayırova,

Darıca, Dilovası ilçelerindeki alt yapı hizmetleri özelleştirilmişti. İzmit için uzun süredir hazırlık yapılıyordu. 21 Kasım günü İzmit için de ihale yapılacak.

Alt yapı hizmetleri daha önce özelleştirilen 5 ilçedeki uygulamalardan çok iyi sonuç alındı. Su şebekesi, kanalizasyon şebekesi veya yağmur suyu şebekesinde meydana gelen herhangi bir arızaya, özel firma çok daha hızlı müdahale etti. Onarım, yenileme işleri İSU’ya daha düşük bedellere mal oldu.

İzmit’te zaten alt yapı çok gelişmiş durumda. Şebekenin herhangi bir noktasındaki arıza, bilgisayar ortamında görülebiliyor. 21 Kasım’daki ihalenin ardından İzmit’te işi üstlenecek firma çok daha seri şekilde bu arızaya müdahale edebilecek.

İSU Genel Müdürü Ali Sağlık’la bir süre önce görüşmüştüm. İSU bu özelleştirme ihalelerinde şartnameye müteahhit firmanın çalıştıracağı işçi sayısı konusunda bir zorlama koymuyor. Ama müteahhit firmanın çalıştıracağı işçiler için “En düşük ücret şu kadar olacak” diye bir şart koyuyor. Yani taşeron işçilerinin ezilmesini önleyecek bir mekanizma da kurulu. Örneğin temizlik müteahhitleri, çöp toplayan taşeron işçileri için böyle bir koşul yok. Ama İSU’nun özelleştirmelerinde olacak. İSU müteahhide yaptığı iş kadar, yani parça başı ödeme yapacak. İSU bakım onarım için sürekli personel çalıştırmaktan kurtulacak, işletme maliyeti düşecek. Belki gelecekte bu iş, halka satılan suyun fiyatının da düşmesini sağlayacak.

Bu açıdan bakıldığında İSU’nun bakım, onarım, yenileme işlerini özelleştirmesinin kent ve kent insanları için, kurum için olumlu olduğunu düşünüyorum. Kuşkusuz bu önemli işi, ciddi bir firmanın üstlenmesi koşuluyla.

Çok çarpıcı iki örnek

Dün bu gazetenin 1’inci sayfasında özellikle yan yana işlenmiş iki önemli haber vardı. İkisi de bir dönemler bu kentteki en popüler, en itibarlı iki siyasetçi ile ilgili haberlerdi. Ama içerik tamamen farklıydı.

Bir dönem bu kentte “İmparator” diye anılan Sefa Sirmen’in büyük bir heyecan ve umutla başlattığı, ancak yarıda kalan Titanic Otel projesindeki dev bina, icra eliyle satışa çıkartılmış. Alacaklı bankalardan Ziraat Bankası 18 milyon TL’ye icradan Sirmen’in başlattığı otel inşaatını satın almış.

Diğeri, ülkemizde çok güçlü ANAP-Turgut Özal-Mesut Yılmaz iktidarı olduğu dönemde bu şehrin en itibarlı siyasetçisi Sefer Ekşi ile ilgili. Sefer Ekşi de TMSF’nin el koyup satışa çıkarttığı değerli bir gayrimenkulü 6 milyon TL ödeyerek devletten satın almış.

Hem Sefa Sirmen’i, hem Sefer Ekşi’yi çok sever ve takdir ederim. Sefa Sirmen’in bu kente kazanımlarını kimse inkar edemez. Ama ailesiyle çok fazla ilgilenmedi. Kendi işleriyle ilgilenmedi. Her zaman “Boş ver. Nasıl olsa iş olacağına varır” mantığıyla hareket etti. Bugün sahip olduğu mallar icrada satılıyor.

Diğeri, ailesini hep birlikte tuttu. Oğullarını çok iyi yetiştirdi, işlerin başına geçirdi. Her zaman takipçi, ciddi oldu. Sefer Ekşi’den söz ediyorum. Hala başında bulunduğu şirketi büyütüyor. Yeni tesisler, yeni gayrimenkuller alabiliyor.

Sefa Sirmen ve Sefer Ekşi örnekleri, her insanın, özellikle de bugün kendilerini çok önemli, çok değerli sanan siyasetçilerin ibret almaları gereken durumlardır. Ne oldum değil, ne olacağım demek

önemlidir. Siyaset yaparken, aileyi, geleceği de ihmal etmemek, kendini harcayıp bitirmemek konusunda çok çarpıcı örneklerdir. Sefer Ekşi’yi kutluyorum. Umarım Sefa Sirmen de bugün için yaşadığı sıkıntılardan sıyrılacak, düze çıkacaktır.