Cumhuriyet ve Atatürk Sevgisi bu ulusun ruhuna işlemiş

Türkiye Cumhuriyeti, elbette pek çok iç ve dış tehditle karşı karşıya. Ama bu ulus, geride kalan 94 yıl içinde Cumhuriyet’e ve Atatürk ilkelerine sıkı sıkıya bağlanmış. Geçen hafta sokakta yaptığımız röportajlarda bir kez daha bu gerçeği gördük.

Ayşegül KALAYCI

1)- ADEM ALSAR(38-Medikalci)

Bayrakla törene katılacağım

“Cumhuriyet bayramı törenlerine her yıl katılırım. Bugün de elime Türk Bayrağı’nı alıp; tören alanına gideceğim. Artık ülkemizin her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Siyasi görüşümüz ne olursa olsun, Cumhuriyetimize sahip çıkmak konusunda her zaman el ele vermek, güç birliği yapmak zorundayız diye düşünüyorum.”

2)- İLHAN YARDIM (39-Emlakçı)

FETÖ darbesi önlenmese Cumhuriyet biterdi

“Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına ailemle birlikte katılacağım. Hükümet FETÖ’nün darbe girişimini önlemese, devletin içindeki hainleri temizlemese, bugün Cumhuriyet’ten söz edemeyecektik. Cumhurbaşkanımız şimdi de çürük Belediye Başkanlarını temizliyor. Ben, bu konuda sıranın ilimize de geleceğini umuyorum.”

3)- BİLGE AKCİVAN (42-Ev Hanımı)

Cumhuriyet’e hep birlikte sahip çıkalım

“Ülkemizde Cumhuriyet’in tehlikede olduğunu düşünüyorum. Osmanlı özentisi bir yönetim biçimi var. Şeriat kurallarını uygulamak istiyorlar. Henüz 3 yaşındaki kız çocuklarının sübyan okullarında başları kapatılıyor. Beyinleri yıkanıyor. Türk halkı önümüzdeki seçimlerde Cumhuriyet’e, Atatürk ilkelerine sahip çıkmak zorundadır.”

4)- PINAR SAĞLAM (44- Bankacı)

Şort giyen kadına yumruk atmak serbest

“Ülkemizde Cumhuriyet’in pek çok ilkesinden, kazanımından söz edilemez hale gelindi. İfade özgürlüğü, kadın hakları, insan hakları, inanç özgürlüğü konularında geriledik. Artık şort giyen kadına yumruk atma özgürlüğü var. Seçilmiş belediye başkanları istifa ettiriliyor. Ülkemizde artık Cumhuriyet değil, tek adam rejimi uygulanıyor.”

5)- SEHER İNANDIK (45-Ev hanımı)

Cumhuriyet demek Atatürk demek; medeniyet demek

“Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına elimde Atatürk Posteri ve Türk Bayrağı ile katılacağım. Çünkü, Cumhuriyet demek, Atatürk demektir. Hükümet, ders kitaplarından Atatürk’ü çıkartarak Türk halkına unutturacağını sanıyor. Bunu başaramayacaklar. Bu millet, bu ülkeyi tarikatların, cemaatlerin eline bırakıp, Cumhuriyet’i feda etmeyecektir. “

6)-ENDER İSKENDER (30-İşçi)

Cumhuriyet şehitlerin kanı ile kurulmuştur

“Ülkemizde Cumhuriyet’i yanlış anlayanlar var. Cumhuriyet demek, dinsizlik demek değildir. İslam ülkesinde yaşıyoruz. Herkes inancının gereğini yerine getiren insanlara saygı duymak zorundadır. Cumhuriyet’i sadece Atatürk’le bağdaştırmak da bence yanlış. Cumhuriyetimiz binlerce şehidin kanı ile kurulmuştur. Hepimiz sahip çıkacağız.”

7)-HATİCE BİRCAN (39-Hizmetli)

Kadınlar Atatürk’ün kıymetini bilsin

“Cumhuriyet demek bence özgürlük demektir. Bugün özellikle bir kadınlar sahip olduğumuz haklarımızı Cumhuriyet’e ve kurucusu Atatürk’e borçluyuz. Bu nedenle, özellikle Atatürk düşmanı kadınlara çok kızıyorum. Atatürk olmasaydı seçme-seçilme, miras, resmi nikah ve daha pek çok hakkımız olmayacaktı. Kıymetini iyi bilmemiz gerekiyor.”

8)- ERDİNÇ ATEŞALP (31)

Cumhuriyeti savunurken geçmişi unutmamalıyız

“Cumhuriyeti savunurken bizler geçmişimizi de unutamayız. Biz Osmanlı torunlarıyız. Geleneklerimiz, göreneklerimiz var. Cumhuriyet’e sahip çıkmak demek, batı özentisi olmak anlamına gelmiyor. Taciz ve tecavüzlerin artması da giderek daha fazla batı özentisi bir toplum haline gelmemiz yüzündendir. Cumhuriyet’e sahip çıkacak, geçmişi de unutmayacağız.”

9)- KEMAL KUNDEN (64-Emekli)

Cumhuriyet elden gidiyor diye korkmak anlamsız

“Demokrasi demek, demokratik, laik, sosyal hukuk devleti olmak demektir. Türkiye Cumhuriyetinde bütün bu ilkeler korunmaktadır. Bazı çevreler Cumhuriyet elden gidiyor diye halkı korkutmaya çalışıyorlar. Bu söylentileri yayanlar din düşmanlarıdır. Cumhuriyet elden gitmiyor. Tam tersine giderek güçleniyor.”

10)-EDA VURUŞKAN (28-Öğrenci)

Cumhuriyet kolay kurulmadı Sahip çıkacağız

“Türk gençleri, Cumhuriyetin zarar görmesine izin vermeyecektir. Geze eylemlerinde bunu kanıtladık. Türkiye Cumhuriyeti kolay kurulmadı. Çok şehitlerimiz verdi. Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk büyük fedakarlıklar yaptı. Biz Türk gençleri de gerekirse Cumhuriyet için canımızı veririz. Bu kazanımları kaybetmeye tahammülümüz yok.”

11)- CEMAL KARADENİZ (45-Fırıncı)

Cumhuriyet gerçek sahiplerine yeni yeni kavuştu

“Uzun yıllar sonra ilk kez Cumhuriyet tüm kazanımlarıyla, tüm güzellikleri ile yaşanmaya başlandı. Cumhuriyet gerçek sahiplerinin eline geçti. Başkanlık sistemi sayesinde Cumhuriyet artık daha güzlüdür. Laik, demokratik bir ülkede yaşamaya devam edeceğiz. Ama tam bir İslam ülkesi olduğumuzu da unutmayacağız.

12)- TEKİN GÜNGÖR (35-Oto galericisi)

Cumhuriyet sayesinde ülkemiz ilerliyor

“Türk Milleti Cumhuriyet’e her zaman sahip çıkacağını 15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişimi sırasında gösterdi. Ülkemiz demokrasi, laiklik, çağdaşlık, insan hakları anlamında son yıllarda önemli gelişmeler kaydetmiştir. Bu yıl Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına halkın yoğun katılımını ve coşkuyu bekliyorum. Hiç kimsenin Cumhuriyet’le bir sorunu yok.”