Cumhuriyet’ten önce ve sonra

Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde dünyada esmali görülmemiş bir kurtuluş mücadelesinin ardından bağımsızlığını yeniden kazanmış bir halkın babadan oğula geçen padişahlık döneminden Cumhuriyetle tanışması elbette bir bayramdır. Bugün Cumhuriyetin kuruluşunun 94’üncü yılını kutluyoruz. Cumhuriyete uzanan yolda yaşadığımız Kocaeli toprakları önemli badireler atlattı, tarihe yazılan kahramanlık destanları yazdı. Bugün size Cumhuriyet öncesi ve sonrasından tarihe geçmiş belge niteliğindeki fotoğrafları sunuyoruz.

ALİ GÜNDOĞDU

ATA’NIN HUZURUNDA- İzmit’te milli bayramlar, özellikle Cumhuriyet Bayramı müthiş bir coşkuyla kutlanıyordu. Bayram sabahları herkes en güzel elbiselerini giyiyor ve Ata’nın huzuruna çıkıyordu. İşte o yıllardan bir fotoğraf: 1940’lı yıllar…

İZMİT SANCAĞI- Yüz küsur yıl önce bu kentin adı İzmit Sancağı imiş… Kocaeli iline bağlı olan Yalova, kaplıcaları nedeniyle turizm açısından gelişsin diye, 1930 yılında Atatürk’ün talimatıyla İstanbul’a bağlanmış. 1954 yılında da Adapazarı, il olduktan sonra Sakarya adını almış ve Kocaeli’den ayrılmış. İzmit adı, vaktiyle Yalova’dan Geyve’ye kadar çok geniş bir alanı kapsayan bir isimken, şimdi Kuruçeşme’den Akmeşe’ye kadar olan İzmit ilçesinden ibaret.

İZMİTLİ TÜRKLER KURŞUNA DİZİLİYOR- Tarih 1921 yılı… Bugünkü Saray Yokuşu’nda, Av Köşkü’nün veya Vali Konağı’nın bulunduğu yerde İzmitli Türkler, işgalci Yunanlar tarafından gözleri bağlanarak kurşuna diziliyor. Kurtuluş Savaşımız ve İzmit tarihi açısından çok çarpıcı bir fotoğraf değil mi?

İZMİT, YUNANİSTAN’DA GÖRÜNÜYOR- Kurtuluş Savaşı yıllarında Yunanistan’da bastırılan kartpostallarda Trakya, Ege Bölgesi ve İzmit, Yunanistan sınırlarında gösteriliyor. Bu haritanın tersine dönmesi için de aslında hepimize büyük görevler düşüyor.

BU FOTOĞRAF İZMİT’TE ÇEKİLDİ-1922 yılında Kocaeli’de çekilen bir Atatürk fotoğrafı il bakışta farkı anlaşılıyor. O fotoğraf Atatürk’ün gülümseyen ilk fotoğrafı. Atatürk cephede gülümserken poz verme teklifini tıbbıyeli Muhterem Bey’in (sol başta) yanına oturması şartıyla kabul etmiş. Mustafa Kemal Paşa’nın Kurtuluş Savaşı sırasında cephede çektirdiği ve basında ilk defa yayımlanan gülen fotoğrafı buydu. Mustafa Kemal Paşa çekilen fotoğrafı çok beğendi. Öyle ki bu fotoğraftan imzalayarak Muhterem Bey’e de hediye etti.(Yıl: 1922)

SEKA BANDOSU- Eskiden bayram törenleri D-100 Karayolu’nda Orduevi önünde kutlanırdı. Bu kutlamaların vazgeçilmez unsurlarından biri de SEKA Bandosuydu. Geride artık ne SEKA kaldı, ne o eski bayramlar ve ne de SEKA Bandosu.