Cüneyt Çakır, Pirelli fabrikasına geliyor
Ülkemizin lastik ihraç lideri Pirelli’de kalite haftası kapsamında yarın düzenlenecek olan törene Türkiye’nin gururu FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır ile birlikte Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu ve Başkan Vekili Bedri Dölkeleş katılacak.
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Pirelli Sosyal Tesisleri’ndeki tören saat 12.00’de başlayacak. Törende Pirelli Lastik Fabrika Müdürü Hakan Yalnız, Türkiye’yi yurt dışında gururla temsil eden Çakır’a plaket verecek. Törende Namaloğlu ile Dölkeleş’in birer kısa konuşma yapmaları bekleniyor.
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Etiketler : Pirelli, Cüneyt Çakır
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