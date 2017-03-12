ÇYDD, kıdemli üyelere plaket verdi

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Kocaeli Şubesi, düzenlediği dayanışma gecesinde 20’inci yılını dolduran üyelere plaket takdim etti.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Kocaeli Şubesi, dün akşam Tanyıldız Düğün Salonu’nda dayanışma gecesi düzenledi. Gecede 20’inci yılını dolduran üyelere plaket takdim edildi. Birlik ve beraberlik adına yapılan geceye katılım yoğun oldu. Programa İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan Zamburkan, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, ADD İzmit Şube Başkanı Ahmet Kavas, ÇYDD Başkanı Meral Dönmez, Makine Mühendisleri Odası Başkanı Ünal Özmural, ÇYDD Eski Başkanı Gülşen Müstecaplıoğlu, CHP İl Yönetimi, STK temsilcileri ve dernek üyeleri katılım gösterdi.

20 BÜYÜK ŞUBEDE YER ALIYORUZ

Gecenin açılış konuşmasını yapan ÇYDD Başkanı Meral Dönmez, “Biz dernek olarak büyük bir aileyiz. Ülkemiz ve dünyamız büyük sorunlar içinde ama bizler asla yılmadan mücadele etmeye devam edeceğiz. Çünkü bizler Cumhuriyeti kolay kazanmadık. Yarınların bugünden daha iyi olması için herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. Bu uğurda toplamda 108 şubemiz var ve Kocaeli Şubesi olarak da 20 büyük şube içinde yer alıyoruz. Kırsal alan çalışması altında çocuklarımızın, kadınlarımızın kişisel gelişimine destek verecek çalışmalarla somut projeler gerçekleştirdik” şeklinde konuştu.

ÇOCUKLARIMIZI KORUMALIYIZ

Dönmez şunları söyledi, “Biz laik ve demokrasiye, bilimsel eğitime inanıyoruz. Çocuklarımız okullarından koparılıp ne olduğu belirsiz kurumlarda eğitim görüyorlar. Çocuklarımıza şiddet ve istismar uygulandığını görüyoruz. Bu eğitim birliği için mücadele ediyoruz. Çocuklarımız korunmalı bu konuda elimizden geleni yapıyoruz. Başta Mustafa Kemal Atatürk ve Türkan Saylan’ın ışığında yürüyemeye devam edeceğiz” Başkan Dönmez’in konuşmasının ardından tüm katılımcılar hep bir ağızdan 10’uncu Yıl Marşı coşkuyla söyledi, 20’inci yılını dolduran dernek üyelerine plaketleri takdim edildi.

Plaket alanlar:

Adil Müstecaplıoğlu, Ayşe Güler, Gülseren Delibaş, Gülşen Müstecaplıoğlu, Günay Atun, Hayriye Gençtürk, Keramettin Gençtürk, Mine Candar, Muazzez Ayder, Mübeccel Doğan, Müjgan Demirkan, Nermin Erdoğan, Neşe Oray, Şeküre Doğruak, Avniye Topçu, Serap Bolat, Şengül Parmakerli, Yıldız Boğa, Nuran Sakyatan.

Çiğdem ARMAĞAN