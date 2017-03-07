ÇYDD’den 4 mevsim kadın sergisi

Çağdaş Yaşamı destekleme Derneği tarafından düzenlenen ve 65 sanatçının eserlerinden oluşan ‘Ve Kadın 4 Mevsim 2’ konulu karma sergi bugün açıldı.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) İzmit Şubesi’nin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle düzenlediği ve 65 sanatçının eserlerinin bulunduğu Ve Kadın 4 Mevsim 2’ konulu karma sergi Cumhuriyet Parkı İzmit Sanat Galerisi’nde ÇYDD Resim Atölyesi Öğretmeni Filiz Kaya’nın koordinatörlüğünde açıldı. Düzenlenen sergide 80’de fazla eser bulunuyor. ÇYDD Kocaeli Şubesi Başkanı Meral Dönmez ev sahipliğinde gerçekleşen törene; Baro Başkanı Sertif Gökçe, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Danışmanı Nermin Tol, Kocaeli Kent Konseyi Genel Sekreteri Gültekin Görüm, STK temsilcileri, birçok dernek üyeleri ve sanatseverler de katıldı.

ATATÜRK’ÜN İZİNDE

ÇYDD Kocaeli Şube Başkanı Meral Dönmez yaptığı konuşmada, “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne özel gerçekleştirdiğimiz sergimiz, kadın ve erkek ressamlarımızın bir araya gelerek kadınları anlatan bir çığlıklarıdır. ÇYDD olarak önce Ulu Önder Atatürk’ün sonra da dernek kurucumuz Prof. Dr. Türkan Saylan Hanım’ın açtığı yolda yürüyoruz" dedi. 10 Mart’a kadar sergilenecek sergiden elde edilecek gelirde ÇYDD’ye bağışlanacak.

Ayşegül KALAYCI

