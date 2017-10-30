ÇYDD’den Cumhuriyet konseri ve sergisi

Sabancı Kültür Merkezi’nde gerçekleşen programa ÇYDD Genel Başkanı Aysel Çelikel, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı ve Kocaeli Kent Konseyi Genel Sekreteri Gültekin Görüm, Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan Zanburkan, ÇYDD İzmit Şube Başkanı Meral Dönmez, ÇYDD Kandıra Şube Başkanı Sevim Deren, ÇYDD İzmit Şubesi Kurucu Başkanı Gülşen Müstecaplıoğlu, Kocaeli Çölyak ve PKU Yaşam Derneği Başkanı Nesrin Atar, ilimizin tanınmış hayırseverlerinden Kezban Saner ve çok sayıda vatandaş katıldı.

YAŞASIN CUMHURİYET’İN İLKE VE DEVRİMLERİ

Program ilk olarak Cumhuriyet ve Biz-3 isimli karma sergi açılışı ile başladı. Öğretmen Filiz Kaya önderliğinde Resim Atölyesi ve gönüllü katılımcılar Kocaeli Sanat Evi (KOSEV) ve çocukların çalışmalarından oluşan sergi büyük beğeni topladı. Sonrasında ise Şef Ali Özdolap gözetiminde ÇYDD Mualla Eke Eğitim ve Kültür Evi’nin 29 Ekim Konseri gerçekleşti. Programın sunumunu ise Ebru Çetiner yaptı. Konser öncesinde konuşan ÇYDD İzmit Şube Başkanı Meral Dönmez, “Bugün Cumhuriyetimizin 94’üncü yılını iki etkinlikle kutlamanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bizleri yalnız bırakmadığını için çok teşekkür ediyorum. Cumhuriyet zor koşullarda kuruldu. Cumhuriyetimizin ilke ve devrimlerini sahipleniyor ve onun değerlerinden olan sanatı çok önemsiyoruz. Sanatın her alanında var olmaya çalışıyoruz. Yarının bugünden daha iyi olması için her birimizin sorumluluğu var. Bu Cumhuriyete hepimizin borcu var. Çağdaşlaşma yolunda bize önderliği yapmış olan laik demokratik Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Mustafa Kemal Atatürk ve bizim için kendini feda eden şehitlerimizi, kurucu başkanımız Prof. Dr. Türkan Saylan ve yitirdiğimiz Selvi Tellioğlu’nu saygı ve minnetle anıyorum. İlk kadın Adalet Bakanımız ve genel başkanımız Aysel Çelikel ve şubemiz kurucu başkanı Gülşen Müstecaplıoğlu’na çok teşekkür ediyorum. Sayın Adnan Zanburkan’a ve Sabancı çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Yaşasın Cumhuriyet’in ilke ve devrimleri diyorum” ifadelerini kullandı.

ÖNEMLİ OLAN ATATÜRK’Ü ANMAK DEĞİL ANLAMAK

ÇYDD Genel Başkanı Aysel Çelikel ise, “ÇYDD Kocaeli Şubesi yöneticilerini bu programı düzenledikleri için kutluyorum. Mualla Eke Eğitim Merkezi’nde çok güzel işler yapıldığını görüyorum. Bu merkezlere neden önem veriyoruz. Çocuklar, gençler ve anneler için özel programlar uyguluyorlar. Katıldıkları için teşekkür ediyorum. Burada çocuklarımız sosyalleşmeyi öğreniyorlar. Özgürleşiyorlar, özgüven kazanıyorlar, kültür ve sanatı anlıyorlar. Ekip çalışmasını öğreniyorlar. Haklarını nasıl talep edeceklerini öğreniyorlar. Her çocuğun mutlaka başarılı olacağı bir alan var. Yeter ki o yeteneği ortaya çıkarabilecek uygun bir ortam bulsun. Bu olay devlet okullarında o kadar kolay olamıyor. İşte bu merkezler çocuklarımızın sosyal gelişmelerini sağlaması bakımından çok önemli. Cumhuriyet en büyük bayram. Biz sonsuza kadar bu bayramı kutlamaya devam edeceğiz. Bundan 94 yıl önce Türk ulusuna bağımsızlığını, özgürlüğünü, demokrasiyi, birey olmayı sağlayan Cumhuriyeti sağlayan, ilan eden Ulu Önder Atatürk ve TBMM bugün hayatta olmayan meclis üyelerine minnet ve şükran duygularımızı iletmek zorundayız. İsmet İnönü’ yü de aynı duygularla selamlamamız gerekir. Cumhuriyet bir yönetim biçimi. Biz devrimlerin bize sağlamış olduğu kazanımları da kutluyoruz. Önemli olan Atatürk’ü anmak değil anlamak” dedi. Konuşmaların ardından öğrencilerin şiir dinletileri ve konser gerçekleşti.

Ayşegül KALAYCI



