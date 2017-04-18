  • BIST 90.857
  • Altın 152,406
  • Dolar 3,6861
  • Euro 3,9402
  • Kocaeli 8 °C

D-100 savaş alanına döndü! TIR'ın altından gülerek çıktı

»
D-100 savaş alanına döndü! TIR'ın altından gülerek çıktı
 Körfez İlçesi'nde yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan TIR, önünde bulunan hafif ticari araca çarptıktan sonra karşı şeride geçerek minibüse çarptı. Yol ulaşıma kapanırken, kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 karayolu Kirazlıyalı mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Hasan Kaydu yönetimindeki 41 UC 789 plakalı TIR yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak önündeki Emrah Çoruh'un kullandığı 59 YP 727 plakalı hafif ticari aracı da önüne alarak karşı şeride geçtikten sonra Yaşar Aydın yönetimindeki 34 VK 7217 plakalı minibüse çarptı. Kaza nedeniyle D-100 karayolu Ankara yönü ulaşıma kapandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan Hasan Kaydu, Sevilay Aydın, Aleyna Aydın, Yaşar Aydın, Meliha Çoruh, Emrah Çoruh eşi Gülşah Çoruh'a müdahalede bulundu. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Çoruh çiftinin şans eseri yaralanmayan 9 aylık bebeği Oğuz Kaan Çoruh'un gülümsemesi dikkat çekti. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından yol ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

tir-d-100-karayolunu-birbirine-katti-4-yarali_7551_dhaphoto6.jpgtir-d-100-karayolunu-birbirine-katti-4-yarali_7551_dhaphoto8.jpgtir-d-100-karayolunu-birbirine-katti-4-yarali_7551_dhaphoto1.jpgtir-d-100-karayolunu-birbirine-katti-4-yarali_7551_dhaphoto3.jpg

 

17820674_1379584538767641_367009377_o.jpg

18012997_1379584565434305_1328178867_o.jpg18015542_1379584612100967_1206865162_o.jpg18043104_1379584665434295_315140811_o.jpg

Bu haber toplam 3817 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 2
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • İzmit'te şüpheli paket paniği17 Nisan 2017 Pazartesi 21:50
  • Yeğenine kurşun yağdıran dayı yakalandı17 Nisan 2017 Pazartesi 18:00
  • Nişanlandığı gün kaza yapmıştı! Kötü haber geldi17 Nisan 2017 Pazartesi 15:40
  • Körfez'de korkutan iş kazası17 Nisan 2017 Pazartesi 15:30
  • Araştırma görevlisi intihar etti17 Nisan 2017 Pazartesi 15:01
  • Eğitim almak için her gün 115 km yol geliyor17 Nisan 2017 Pazartesi 14:14
  • Yıldırım düşen iş yeri alev alev yandı16 Nisan 2017 Pazar 16:34
  • Eşini oy kullanmaya gönderdikten sonra intihar etti16 Nisan 2017 Pazar 16:00
  • D-100'de zincirleme kaza! 2 yaralı16 Nisan 2017 Pazar 15:47
  • Oy kullanmaya giderken kaza! Yaralılar var16 Nisan 2017 Pazar 14:45
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti