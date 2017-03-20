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D-100'de feci kaza! 4 yaralı

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D-100'de feci kaza! 4 yaralı
Gebze'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 karayolunda Gebze'den Kocaeli istikametine giden Sadettin Bilgili idaresindeki 28 AY 391 plakalı panelvan, Muallim köy sapağına yaklaştığı sırada, yolu ikiye bölen beton bariyerlere çarptıktan sonra takla attı. Bilgili'nin aracı savrularak, Özkan Keskin yönetimindeki 34 RT 4988 plakalı otomobile çarptıktan sonra durabildi. 

Kazada sürücü Bilgili ve yanındaki eşi Mukaddes Bilgili ile otomobil sürücüsü ve araçtaki Deniz Poyraz Devrim yaralandı. 

Çevredekilerin haber vermesiyle, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından, yaralılar Darıca Farabi ve Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle yaklaşık yarım saat trafiğe kapanan D-100 karayolu, araçların çekilmesinin ardından açıldı. 

Bu arada, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 

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