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D-100'de hafriyat kamyonu çarptı sürücü şoka girdi

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D-100'de hafriyat kamyonu çarptı sürücü şoka girdi
İzmit D-100 karayolunda hafriyat kamyonu kontrolden çıkan otomobile çarptı.

Kaza bugün saat 12.15 sıralarında İzmit D-100 karayolu Körfez Mahallesi Ankara Karayolu Caddesi'nde meydana geldi. İstanbul yönünde seyir halinde olan 34 VM 6996 plakalı otomobil bir anda kontrolden çıkıp yan döndü. Bu esnada arkadan gelen 34 SH 0385 plakalı hafriyat kamyonu hızını alamayıp otomobile yandan çarptı.

SÜRÜCÜ ŞOKA GİRDİ

Meydana gelen kazada otomobilin kadın sürücüsü hafif yaralandı ve kazanın şokuyla bir süre konuşamadı. Otomobildeki diğer iki kişi ise yara almadı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şoka giren yaralı sürücüye müdahalede bulunup kontrol amaçlı hastaneye kaldırdı. Kaza sonrası D-100'de kısa süreli trafik durduruldu. Araçların çekilmesiyle trafik tekrar normal hale döndü.

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