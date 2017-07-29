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D-100'de yangın paniği

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D-100'de yangın paniği
Körfez Tütünçiftlik D-100 karayolundaki viyadük üzerinde  turbosu kilitlenen otomobil yanma tehlikesi atlattı.

Alınan bilgiye göre bugün akşam saatlerinde İbrahim Şimşek yönetimindeki 41 LU 950 plakalı otomobil Körfez Center Alışveriş Merkezi'nin karşısındayken motorundan aniden dumanlar çıkmaya başladı. Arabayı kenara çekip durduran sürücü turbodan çıkan yoğun dumanları görüp çıktığı turboyu devre dışı bıraktı. Yanma tehlikesi atlatan otomobile olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale edip, gerekli kontrolleri yaptı. Herhangi bir patlama ihtimaline karşı polis ekiplerince  trafiğe kapatılan D-100 karayolu İstanbul yönü tekrar ulaşıma acıldı.

Binali ASLAN
 

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