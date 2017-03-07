D-100’e yeni çıkış

Bu durum için yeni alternatif arayan Büyükşehir Belediyesi, bir küçük düzenleme yaptı.
MİMAR SİNAN KÖPRÜSÜ YANINDAN
Şahabettin Bilgisu Caddesi’nde, Mimar Sinan Yaya Köprüsü yanından D-100’e çıkış için yeni bir yol açıldı. Şehir merkezinden gelen araçlar, bu yolu kullanarak D-100’ün İstanbul’a gidiş yönüne çıkabiliyorlar. Ancak, Leyla Atakan Caddesi’ne alternatif için, D-100’ün Ankara’ya gidiş yönüne de bir damar bulmak gerekiyor.
Ayşegül KALAYCI
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