D-100’e yeni çıkış

Tramvay yolu inşaatı nedeniyle önümüzdeki günlerde D-100 ile İzmit merkez arasındaki yegane araç giriş çıkış kavşağı olan Leyla Atakan Caddesi girişi kapanacak.

Bu durum için yeni alternatif arayan Büyükşehir Belediyesi, bir küçük düzenleme yaptı.

MİMAR SİNAN KÖPRÜSÜ YANINDAN

Şahabettin Bilgisu Caddesi’nde, Mimar Sinan Yaya Köprüsü yanından D-100’e çıkış için yeni bir yol açıldı. Şehir merkezinden gelen araçlar, bu yolu kullanarak D-100’ün İstanbul’a gidiş yönüne çıkabiliyorlar. Ancak, Leyla Atakan Caddesi’ne alternatif için, D-100’ün Ankara’ya gidiş yönüne de bir damar bulmak gerekiyor.

Ayşegül KALAYCI