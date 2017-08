D-130 Gölcük geçişi için bir fikri olan var mı?

Kentimizde trafik sorunundan söz açıldığında, İzmit şehir içi trafiği, D-100 İzmit geçişindeki trafik sorunları ön plana çıkıyor. Oysa, çok daha büyük sorun, D-130 Karayolu’nun Gölcük geçişinde yaşanıyor.

Son zamanlarda D-130’un Gölcük geçişinde trafik kazaları da çok arttı. Gölcük çok büyük bir ilçe. Türkiye’de artık tam göbeğinden böyle şehirlerarası bir yolun geçtiği Gölcük büyüklüğünde ilçe kalmadı.

Ne palavralar sıktılar bize. D-130 Gölcük geçişi ilçe girişinden çıkışına kadar tünel içine alınacak. Çok büyük battı-çıktı yapılacaktı. Araçlar yolun altından geçecek, yayalar yolun üstünü kullanacaktı. Sonra, “Olmuyor. Yola yakın binalar var. Yolun altına girilirse bu binalar çatlar, riske girer” dediler.

Körfez Köprüsü’nün açılması, D-130’un trafiğinde bir etki yapmadı. Yine bütün araçlar bu yolu kullanıyor. Gölcük’ün başından girip, sonundan çıkıyorlar. Bu yol üzerindeki yaya üst geçitleri bile ıslah edilmedi. Yürüyen merdiven, asansör yapılmadı.

Gölcük’ün içinden her gün binlerce araç geçiyor. Böyle bir tablo, son olarak Bilecik Bozüyük’te vardı. Gidin bakın. Şehirlerarası yol Bozüyük’ün dışından geçirildi. İlçe kurtarıldı.

Gölcük için herhangi bir proje var mı merak ediyorum. Bu işin altından kalkmak Gölcük Belediyesi’nin de, Büyükşehir Belediyesi’nin de gücünü çok aşar. Devletin yapması lazım. Mevcut yolu by-pass etmek, Gölcük’ün dışından ana yolu geçirmek lazım. Yıllardır gündemde olan Güney Marmara Otoyolu yapılsa belki sıkıntı hafifleyecek. Ama bu yol konusunda da gelişme olmuyor. D-130 her geçen yıl biraz daha kalabalıklaşıyor. Kocaman TIR’lar, tankerler vızır vızır otomobiller, motosikletler. Tabii bir de yolun üzerinde zorunlu olarak yayalar var.

Gölcük, mutlaka D-130 Karayolu’nun bu aşırı yükünden kurtarılmalıdır. Bu yolu kullanan araçlar da işkence çekiyorlar. Adım başı ışıklı kavşak var. Yol sık sık kesiliyor. Gölcük içinde araçlar birikiyor. Bu tablo aynı zamanda ilçede çok büyük ve çok riskli bir egzoz gazı sorunu yaşatıyor. Kocaeli için devletin yapacağı bir büyük proje varsa, bu da D-130 Karayolu’nu ilçenin içinden çıkartmak olmalıdır. Adliye Sarayı, Yeni Devlet Hastanesi nasıl olsa yapılır. Ama Gölcük bu yolun yükünden kurtulamazsa, her geçen gün daha fazla kaza olacak, daha çok insan ölecektir.

Önce tatil yapsınlar

TBMM yaz tatiline girdi. Yeni yasama yılı 1 Ekim’de açılacak. Yeni Anayasa’nın uygulaması başladığında, 2019 yılından sonra, TBMM’nin önemi bir hayli azalacak. Ama 1 Ekim 2017’de başlayacak yeni yasama yılında Meclis’in çok önemli görevleri var. Uyum yasaları çıkartılacak.

Seçim barajları, seçim sistemleri konuşulacak. Siyasi partiler yasası yeniden ele alınacak. Kapanan yasama dönemi de hayli hareketli geçti. CHP’liler Meclis’te muhalefet yapmak için çırpındı, yoruldu.

Önceki gün CHP’nin ilimizdeki üç milletvekili ortak basın toplantısı düzenlediler. Meclis’in tatilinde kendilerinin tatil yapmayacağını, 1 Ekim’e kadar seçim bölgelerinde kalıp, halka buluşacaklarını açıkladılar.

Tamam, tatilde de siyaset yapsınlar. Muhalefetin ağır sorumluluğu ve görevi var. Ama bence öncelikle tatil yapmaları gerekiyor. Yoruldular, sinirleri yıprandı. Milletvekillerinin de aileleri var. Haydar Akar, Fatma Kaplan Hürriyet, Tahsin Tarhan… Önce ailelerini çoluk çocuklarını alsınlar, yurt içinde şöyle bir hafta 10 gün tatil yapsınlar. Biraz kafalarını dinlendirsinler. Biraz daha sakin düşünür hale gelsinler. Sonra gelir, 1 Ekim’e kadar siyaset yaparlar.

Aynı durum, AK Parti milletvekilleri için de geçerli. Şimdi bu tatilde onlar da “Bende metal yorgunluğu yok. Zımba gibiyim” gösterisi yapmak için tatilden vazgeçeceklerdir. Oysa, milletvekilleri tatil yapmalı. Aileleri ile birlikte tatil yapmalı. Meclis bu nedenle yazın kapanıyor. Tatil yapmadan, her gün aynı şeyleri konuşup, aynı şeyleri anlatarak yaz geçerse, ekimden sonra başlayacak yeni dönemde de performans düşük olacaktır.

Tramvay boş gidiyordu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Tramvayı inşaatına siyasi inat uğruna başlarken, Şubat 2017’de tramvayın çalışacağını açıklamıştı. Yol inşaatı İzmit’e büyük sıkıntı verdi. Açıklanan tarihe yetişmedi. Apar topar ancak 12 Haziran’da deneme seferlerini başlattılar.

12 Haziran’dan buyana tramvay Sekapark-Otogar hattında ücretsiz yolcu taşıyordu. Genellikle doluydu. Dün sabahtan itibaren paralı (1.50 TL) yolculuk başladı. Sabah evden işe gelirken tramvay güzergahını kullandım. Önümden iki kabin geçti. 200 yolcu kapasiteli tramvay kabinlerinin içinde 2-3 yolcu ancak vardı. Tramvay duraklarında bekleyen kimse görmedim.

İzmit tramvayında hedef, günde 16 bin yolcu taşımak. Tramvay ücretsizken, binen yolcu sayısını hesaplamak da mümkün değildi. Artık tramvaya binen turnikeden geçiyor. Yani an be an kaç kişi tramvaya bindi hesabı belli. Umarım, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Park, günlük tramvayla yolcu taşıma rakamlarını açıklar. Hedeflenen rakamlara ulaşılabileceğini hiç sanmıyorum. Çünkü güzergah çok kısa.

Bir de şu 23.30’dan sonra tramvay seferleri biter durumu var. 2 milyon nüfuslu bir şehirde 23.30’da tramvay nasıl durur? Bu kentte 24.00’te vardiyaya giden, çıkan binlerce insan var. Bu kentte sinemalara gidenler, eğlence yerlerinden gece yarısı çıkanlar var. Bu kadar tramvay yapacaksınız, gece saat 23.30’dan itibaren yatıracaksınız. Hiç anlaşılabilir gelmiyor bana. Sefer sayısı seyrekleşse de, 24 saat kesintisiz tramvayın çalışması gerekir. Bu tramvay, günün üçte birinde çalışmayacaksa, bu kadar sıkıntıyı bu şehir neden çekti?

Fatma Hanım’a seçme hakkı kalmaz

CHP’li üç milletvekilinin ortak basın toplantısında Fatma Kaplan Hürriyet, kendisinin adını yerel seçimlerde olası adaylar arasında yazanlara veryansın etmiş. Ben son zamanlarda böyle bir şey yazmadım. Bu nedenle Hürriyet’in sözlerinin muhatabı değilim. Ama Fatma Hanım’ın sözlerini yadırgadım. “Ben milletvekiliyim. Yerel seçimlerde aday falan değilim” diyor.

Fatma Kaplan Hürriyet’i, İzmit için aday adayı olmasa bu kentte kim tanırdı. Tahsin Tarhan partisi tarafından Büyükşehir’e aday gösterilince tanındı, milletvekili oldu. Fatma Hanım, İzmit’in ön seçiminde Sefa Sirmen’e kaybetti ama, siyasette tanındı, milletvekili oldu. Şimdi, 2019’un Mart’ında yapılacak yerel seçimlerde, CHP, Fatma Hürriyet’e “İzmit adayımızsın”, ya da “Büyükşehir adayımızsın” derse, kabul etmeyecek mi? CHP’nin yerel seçimlerde ilimizde güçlü aday çıkartmak konusunda müşkülleri var. Herkes “Kazanamam” endişesiyle geride durursa, bu adaylık abuk sabuk kişilere kalır ve yine kaybederler. Fatma Hanım dahil hiç kimsenin şimdiden çıkıp, “Ben yerel seçimde aday olmam” deme lüksü yok. Parti görev verirse olacaklar. Bu nedenle, Hürriyet’in basın toplantısındaki hiddetli çıkışını yadırgadığımı belirtmek isterim. Bence de 2019’da CHP’nin İzmit adaylığı için en uygun ve kazanma şansı en yüksek isimlerden biri Fatma Kaplan Hürriyet’tir.