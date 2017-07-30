D-130'da feci kaza:1 ölü 2 yaralı

Kaza, D-130 Karayolu Gölcük’te meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; İzmit istikametine seyir halinde olan aşırı hızlı olduğu iddia edilen araç, Donanma Işıkları mevkiinde kontrolden çıkarak direğe çarptı. Feci kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle İzmit istikameti araç trafiğine kapandı. Durumlarının ağır olduğu öğrenilen yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
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