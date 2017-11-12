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D-130’da gizli tehlike

D-130’da gizli tehlike

D-130 Karayolunun Gölcük Kerimağa Rampası girişinde bulunan bir aydınlatma direği, görüntüsüyle çevre sakinlerini ve yoldan geçen araç sürücülerini tedirgin ediyor.

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Yamuk duran aydınlatma direği, her an devrilecekmiş hissini uyandırıyor. Bu direğin gerçekten devrilmesi halinde, büyük sıkıntı yaşanabileceğini belirten bölge sakinleri, yetkililerin bu yamuk direğe bir an önce müdahale etmesini ve durumunu iyileştirmelerini istiyor.

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