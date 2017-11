D-130’da gizli tehlike

Yamuk duran aydınlatma direği, her an devrilecekmiş hissini uyandırıyor. Bu direğin gerçekten devrilmesi halinde, büyük sıkıntı yaşanabileceğini belirten bölge sakinleri, yetkililerin bu yamuk direğe bir an önce müdahale etmesini ve durumunu iyileştirmelerini istiyor.