D-130'da korkutan kaza!

Alınan bilgiye göre, Karamürsel Kayacık Mahallesi Ankara Evleri mevkisi D-130 karayolunda Cemalettin Kılıç’ın (55) kullandığı 16 EGZ 16 plakalı otomobil, Suriyeli Muhammed Ali Hasan’ın (25) kullandığı motosikletle çarpıştı.
Kazada çarpmanın etkisiyle motosikletin üzerinden yola fırlayan Hasan, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
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