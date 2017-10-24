D-130'da motosiklet devrildi
Karamürsel ilçesinde, motosikletin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
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Alınan bilgiye göre, Gölcük istikametine giden Mustafa Onuk (45) yönetimindeki 45 EK 598 plakalı motosiklet, Kayacık Mahallesi D-130 Karayol'unda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada yaralanan Onuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Etiketler : D-130, motosiklet, Karamürsel
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