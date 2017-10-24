Kocaeli15 °C

  1. HABERLER

  2. ASAYİŞ

  3. D-130'da motosiklet devrildi
D-130'da motosiklet devrildi

D-130'da motosiklet devrildi

Karamürsel ilçesinde, motosikletin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

A+A-

Alınan bilgiye göre, Gölcük istikametine giden Mustafa Onuk (45) yönetimindeki 45 EK 598 plakalı motosiklet, Kayacık Mahallesi D-130 Karayol'unda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada yaralanan Onuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bu haber toplam 200 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.