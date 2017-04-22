D Grubu’nda Play-Off’a 4 aday var

2.Küme D Grubu’nda hafta içinde Kadıköyspor 1.Küme’ye direk çıkmayı garantilemişti.

Bu grupta Play-Off’a çıkacak iki takım için 4 aday var. Son iki haftaya girerken Arslanbey Organize Sanayispor, K.Ateşspor, Yeni Kandıra ve İzmit FK’dan ikisi Play-Off biletini alacak.

ARS. ORGANİZESPOR, ŞAMPİYON KADIKÖYSPOR’U KONUK EDİYOR

D Grubu’nda Play-Off’a en yakın takımların başında bulunan Arslanbey Organize Sanayispor, sezon başından beri çekiştiği şampiyon Kadıköyspor ile oynuyor. İzmit’te oynanan ilk maç 2-2 sona ermiş, karşılaşmanın sonunda olaylar çıkmıştı. İki takım bu kez kozlarını Arslanbey Stadı’nda paylaşacak. Karşılaşma 15.00’te başlayacak. Arslanbey Organize, rakibini yenmesi halinde son hafta öncesi çok büyük avantaj sağlayacak.

İZMİT FK-KÖSEKÖY ATEŞSPOR

D Grubu’nda Play-Off’un diğer adaylarından 21 puanlı İzmit FK ile 22 puanlı Köseköy Ateşspor karşılaşacak. Avni Kalkavan Stadı’nda 15.15’te başlayacak maçı kazanan takım umutlarını son haftaya taşıyacak. Ligin ilk yarısında oynanan maçı K.Ateşspor 2-1 kazanmıştı. Play-Off’u bir diğer adayı ise günü iddiası olmayan, grubun zayıf takımlarından Selanikspor ile oynayacağı maçla geçirecek. M.Ali Kağıtçı Stadı’ndaki maçı Yenikandıraspor kazanması halinde, son haftaya avantajlı girecek.