Dağ kızağının ilk test sürüşü Köşker'den

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Macera ve Aksiyon Park’ında montaj çalışmaları tamamlanan dağ kızağında ilk test sürüşünü gerçekleştirdi.

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, yapım çalışmaları devam eden Macera Aksiyon Parkı’nda incelemelerde bulundu. Belediye başkan yardımcısı Nilay Ayran ve belediye meclis üyelerinin de eşlik ettiği inceleme turunda Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, montaj çalışmalarının tamamlandığı dağ kızağının ilk test sürüşünü gerçekleştirdi. Macera ve Aksiyon Parkı içerisinde yer alan oyun grupları ve dağ kızağı hakkında firma yetkililerinden bilgi alan Başkan Köşker, ilk test sürüşünü kendisi yaptı.

CAZİBE MERKEZİ OLACAK

Test sürüşünü başarıyla tamamlayan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Gebzemizi ve Eskihisarımızı bölgesinde adeta bir cazibe merkezi haline getirecek olan Macera ve Aksiyon Parkımızda çalışmalarımız hızla sona doğru geliyor. Oyun grupları ve dağ kızağının montaj aşamaları tamamlandı ve test sürüşleri başladı. Bizler de direksiyon başına geçerek dağ kızağını denedik. En kısa zamanda macera parkımızı tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine açacağız inşallah” dedi.