Daha 16 yaşındaydı! Genç futbolcunun kahreden ölümü

Kocaeli Birlikspor'un U-17 takımında oynayan başarılı sporcu Harun Ezer, dün akşam antrenman dönüşü evine giderken Gebze'de minibüsten indikten sonra bir aracın çarpması sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan Harun Ezer yaşamını yitirdi. Kocaeli Birlikspor'dan yapılan yazılı açıklamada, Darıca Gençlerbirliği'nde futbol yaşamına başlayan, ardından Kartalspor forması giyen Harun Ezer'in geçen sezon Kocaeli Birlikspor'a transfer olduğu belirtilirken, "Evladımız Harun'un acı haberi kulübümüzde derin üzüntü yaratmıştır. Kocaeli Birlikspor ailesi olarak genç sporcumuza Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.