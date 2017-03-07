DAHA ÇOK DEMOKRASİ

Türkiye demokratik dönüşüm döneminin en yoğun sorunlarıyla uğraşmaktadır. Gerçekleştirilmeye çalışılan dönüşüm, halkın iradesinin yapabilirliği temelinde yapılmaya çalışılıyor. Bu kritik dönemde halkın cevap aradığı temel soru, demokratik dönüşümümüzü daha kapsayıcı, daha demokratik, daha evrensel nasıl gerçekleştirebiliriz sorusudur. Bu temel sorunun karşılığını yerine getirmekten sorumlu siyasi partilerimiz, kendi anlayışlarını, kendi konumlarını merkeze alarak cevap üretme pozisyonlarını aşmakta zorlanıyorlar. Genel geçerli siyasi beklenti ise, Almanya’nın gösterdiği demokrasi dışı davranışa gösterilen ortak tepkinin Türkiye’ deki demokratik beklentilerin yerine getirilmesinde de gösterilmesidir.

DEMOKRATİK DÖNÜŞÜM VE SİYASET

Demokratik dönüşüm mücadelesinde iktidar partisinin görünümü, ulaştığı kabul görmüşlüğü mutlaklaştırma eğilimi olarak hissedilmektedir.

Muhalefet ise iktidarın başarılarını ve ulaştığı konumu kabul etmeyen tutumu sergilemektedir. İktidar partisinin ve muhalefetin eksikliği,

“ demokratik dönüşümün” Türkiye siyasetinin kendisini yeniden üreterek vazgeçilmezlik düzeyine taşıyacağının hissettirilememesidir. İktidar partisi, daha kapsayıcı, daha demokratik, daha evrensel uygulamalarla, muhalefet ise aynı alanda sergileyeceği girişimlerle yarışarak sürecin en verimli yönetilmesine katkı sunabilmelidir.

DEMOKRATİK DÖNÜŞÜM VE MERKEZ SAĞ SİYASETİN KONUMU

Merkez sağ eğilimin, hayata tutunması, gelişmesi, değişmesi, vesayet sisteminin etki alanı dışında gerçekleşmiştir. Muhafazakar demokrat siyasi yaklaşımın sahip olduğu değerleri, evrensel demokrasinin de gözetmesi, halkın iradesinin yapabilir kılınmasının temelidir. Çok partili sisteme geçilmesi sonrasında merkez sağ partilerin durumu, ya tek başlarına iktidara gelmelerine, ya da iktidar ortağı olmalarına rağmen, vesayet sistemini değiştiremeyen, dönemsel ihtiyaçları karşılamakla yetinen konumdur. Vesayet sisteminin aşılamamasının en temel nedeni uluslararası dengelere uyarlanabilmeleridir. İki kutuplu dünya sisteminin çözülmesinden sonra uluslararası dengelere uymakta zorlanan vesayet sisteminin, post modern darbe, elektronik muhtıra, vb. dolaylı müdahale yöntemlerine başvurması yetemezliğinin göstergeleridir.

SİYASİ YETEMEZLİK

Halkın, anayasa değişikliğinden yeterince memnun olmadığının belirtileri demokratik dönüşümün yeterince iyi yönetilemediğini göstermektedir. İktidar partisinin kendi konumunu merkeze alma eğilimleri, daha kapsayıcı ve daha demokratik duyarlılıklarla yapılması beklentilerinin karşılanamamasına neden olmaktadır. Değişikliğin eski yöntemlerle, yukarıdan aşağıya siyaset mühendisliği kurgularıyla yapılmasına alternatiflik geliştiremeyen muhalefet partileri kararsızları yönetmekte zorlanmaktadır. Değişiklikte izlenen yöntem, siyasi partilerin bulunduğu konumla, halkın bulunduğu yer arasında mesafeler oluşturmuştur. Yapılan değişiklikler, hayata tutunmak, gelişmek, özgürleşmek sorunlarını çözebilmekten daha çok, siyasi sürdürülebilirlik için yapıldığı veya karşı çıkıldığı hissini uyandırmaktadır.