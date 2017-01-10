DAHA ÇOK ŞEYE, HEPİMİZE  İHTİYAÇ VAR

Toplumun ihtiyaç duyduklarını, cevabını aradıklarını tartışmalıyız. İktidar partisi veya muhalefet partileri biriktirdiklerini, alışkanlıklarını sergileyerek, ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Sorunlarımızın birikmiş olması ve yoğunlaşması, içerisine sürüklendiğimiz dönemin yönetilmesini zorlaştırıyor. Bir birimizi yok saymadığımız, dışlamadığımız, baskı kurup, tahakküm altına almadığımız demokratik Türkiye’ yi inşa edebilme heyecanı oluşturabilmeliyiz. Hepimizin, çalışarak, üreterek, yarışarak, başararak elde edebileceği, kendisini en verimli gerçekleştirebileceği sistemi inşa etmek zorundayız. Çatışmaları önleyebilecek, uzlaşmayı, anlaşmayı, yarışmayı, değişmeyi, gelişmeyi sürdürülebilir kılacak yöntemlere yoğunlaşabilmeliyiz. Şimdiye kadar yaptıklarımızı, ödediğimiz bedelleri, biriktirdiklerimizi, insanlığın sunduğu örnekleri, verimli şekilde tartışıp, değerlendiremiyoruz. Şimdi, tek, tek, birlikte, yan, yana veya karşı karşıya hepimiz için en iyiye ulaşabilmeliyiz.



İKTİDAR PARTİSİNİN KARŞI KARŞIYA KALDIĞI SORUNLAR

İktidar partisi, daha önceki merkez sağ partilerin ( DP, AP, ANAP, DYP ) başaramayıp, dönemlerini tamamladığı sorumluluğu yerine getirebilmek kararlılığıyla iktidara geldi. Darbelerle şekillenen, devletin merkezde olduğu, nisbi demokratik vesayet sistemini aşabilmek mücadelesinde önemli başarılar elde etti. İktidar partisinin en önemli açmazı, vesayet sisteminin bütün kurumlarına sızarak, karşılanamayan ihtiyaçları, dini değerleri araç olarak kullanıp, devleti ele geçirmeye çalışan FETÖ/PDY’ sının sebep olduğu, hataları ve yanlışları engellemekte gecikmesidir. FETÖ/PDY’’ sının, müdahale hamlelerinin aşılması, darbe girişiminin önlenmesi iktidar partisinin kararlılığı ve halkın direnişiyle önlense bile devam eden zararların aşılmasında büyük zorluklarla karşılaşılmaktadır. Bu dönemde, Irak ve Suriye sorunlarıyla, PKK, DEAŞ terör örgütlerinin katliamlarıyla uğraşılması zorlukları daha da artırmıştır. Mülteci sorunları, uluslararası ilişkilerdeki gerilim ve bilinmezlikler yaşadığımız dönemin daha da ağırlaşmasını sağlayan diğer nedenlerdir. Ekonomik istikrarın sürdürülmesinin zorunluğu, demokratik toplumsal dönüşümün inşa edilmesi ihtiyacı vb. sorunlar karşılanması gereken, ertelenemez sorunlar durumundadır.

MUHALEFET PARTİLERİ

Ana muhalefet partisinin daha kapsayıcı ve alternatif olmasını engelleyen temel neden, darbelere karşı olmasına rağmen, devletin merkezde olmasının yerine “ insanı “ merkeze alamaması, “ nisbi demokratiklik” yerine, evrensel demokrasinin kural ve kurumlarını içselleştirememesidir. Devletin kurum ve kadrolarının merkezde olmasıyla yüzleşip, dönüştürme kararlılığını sergileyemediği için, insanın önceliğini, farklıklarını, inanç, ibadet, kılık, kıyafet özgürlüğünü savunması karşılık bulmamış, siyasi işleyişini, politikalarını dönüştürmeye yetmemiştir. Diğer muhalefet partileri de darbeleri reddetmelerine rağmen, kendi anlayışlarıyla yönetilecek devletin merkezde olacağı sistem anlayışını aşamadıkları için alternatiflik geliştirememişlerdir. Değerlendirerek, tartışarak, kabullenebileceğimiz cevaplara yoğunlaşmaktan başka seçeneğimiz bulunmamaktadır.