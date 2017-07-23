Daha çok yoğun bakım yatağına ihtiyaç var

Herhangi bir sohbette sağlık konusu açıldığında hep aynı örneği anlatırım.

“1980’li yıllarda Kocaeli Devlet Hastanesi’ne ilk diyaliz makinası geldiğinde, üç gün manşetten haber yapmıştım.”

Türkiye sağlık hizmetleri açısından çok geriydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan doğru söylüyor. Eski SSK Hastaneleri sadece torpillilere ve yakınlarına hizmet verir, bir de birkaç gün rapor alıp tatil yapmak isteyenlere rapor yazardı. Özel hastaneler, görüntüleme merkezleri falan hiçbiri yoktu.

Ülkemizin sağlık hizmetleri açısından bugün geldiği nokta, her türlü takdiri hak ediyor.

Ancak hala eksikler bulunduğu da bir gerçektir. İlimizde en önemli eksik ise, “yoğun bakım yatağı”dır.

Yılbaşında kardeşim Nahit’in ani rahatsızlığı sonrası yoğun bakımın önemini daha iyi anladım. Tıp Fakültesi’nde tedavi gören Nahit bir ara çok ağırlaşmıştı. Apar topar yoğun bakıma alınması gerekiyordu. Bir yatak güçlükle bulundu. Yaklaşık 2 hafta yoğun bakımda kaldı. Tıp Fakültesi’nde yoğun bakım yatağı bulunmasa, belki Nahit’i kaybetmiş olacaktık. Yoğun bakımda özel yetiştirilmiş görevlilerin, uzman hekimden, temizlik elemanına kadar herkesin ne kadar zor, ama ne kadar önemli görev yaptıklarına tanık oldum. Yoğun bakıma koma halinde gelen Nahit, burada gözünü açtı. Belki bir süre daha orada kalması lazımdı. Ama sırada bekleyen o kadar çok hasta var ve ilimizde yoğun bakım yatağı o kadar yetersizdi ki, normal servise almak zorunda kalmıştık.

Bugün ilimizde herhangi bir sağlık kurumunda, hatta aile sağlık merkezinde her türlü tahlilinizi çok kısa sürede yaptırabilirsiniz. Belki bazı ileri görüntüleme işlemleri için hala sıra beklemek gerekiyor ama genellikle bu konuda da büyük sıkıntı yok. Sağlık hizmeti almak için torpil gerekmiyor. Paranız veya sosyal güvenceniz, özel sigortanız olsun, bütün hastaneler sizi kapmak, hatta ameliyat etmek için yarışıyorlar. Ama yeterli yoğun bakım yatağı yok.

Geçen gün Derince Hastanesi’nde 7 yatak kapasiteli 1’inci kademe kroner yoğun bakım ünitesi hizmete açıldı. Bu şehirde her gün onlarca kişi açık kalp ameliyatı, belki yüzlerce kişi anjiyo oluyor. En hareketli karayolları bu bölgede kazalar oluyor. Yeterli yoğun bakım yatağı yok. İlimizden Yalova’ya, Adapazarı’na hasta taşınıyor.

Kocaeli’de kamu hastanelerinin yönetimi son derece başarılı. Özel hastaneler arasındaki büyük rekabet hizmet kalitesini yükseltti. Ama günümüzde sağlık hizmeti sadece doktorlarla, sağlık personeli ile verilmiyor. Sağlık kurumlarının donanımının yeterli olması lazım. Belki bu kadar çok MR cihazına ihtiyaç yok. Ama en az bugünkü mevcut kapasite kadar daha gerçek yoğun bakım yatağına ihtiyaç var. Yoğun bakım, gerçekten hayat kurtaracak bir olay. İlimizde hala eksik. Bu nedenle, 7 yatak kapasiteli yeni bir yoğun bakım ünitesi bile bu gazetenin manşetinden haber olabiliyor.

Yıldırım: “Rakip Doğan olmazsa İzmit seçimini rahat kazanırız”

Son yıllarda CHP’nin yerelde en hızlı yükselen siyaset aktörlerinden biri, hiç kuşkusuz Selman Yıldırım’dır. Çok zor bir ilçe kongresini, çok güçlü rakiplere karşı kazanmıştı. Geçen dönem, CHP’de hem İzmit ilçeyi, hem il kongresini adeta dizayn etti. Selman Yıldırım’ın adı, çok uzun zamandan beri de CHP’nin İzmit adayı olarak geçiyor.

CHP’de pek çok kişi ile muhabbetim iyidir. Selman Yıldırım’ın aslında samimi çabalarına rağmen, O’nunla hep mesafeli kalmaya özen gösterdim. Geçen gün gazeteye uğradı. Bir çay içimlik sürede sohbet ettik. Yerel siyasetle ilgili ilginç görüşleri var. Paylaşmak istedim.

Selman Yıldırım, 2014 seçimlerinde Sefa Sirmen’i İzmit adaylığına ikna eden kişiydi. Bu dönem kendisi hazırlanıyor. Şöyle bir değerlendirme yaptı:

“Sık sık İzmit’le ilgili anketler yaptırıyorum. Nevzat Doğan aday olmazsa, CHP olarak İzmit’i rahat kazanırız. Nevzat Doğan’a bizim tabanımızdan da oy gidiyor. Nevzat Bey yeniden aday olmayacağını söylüyor ama ısrar edip, fikrini değiştirebilirler.”

Selman Yıldırım, aslında yaklaşan CHP kongreleri ile de yakından ilgili. Şunları söyledi:

“Belki de kongrelerimizi AKP gibi istişare ile tek liste hazırlayarak yapmalıyız. Biz delege seçimlerinden itibaren birbirimize giriyoruz. Geçen kongrede kurultay delegeliği seçiminin çarşaf liste ile yapılması gerektiğini ben Cengiz ağabeye söyledim. Ama olmadı. Bu dönem, kavgasız gürültüsüz çok iyi örgüt yönetimleri kurmalıyız. İki ilçe başkanımız 2019’da milletvekili adayı, bir ilçe başkanımız belediye başkan adayı olmak istiyor. Cengiz Ağabey’in milletvekilliği niyeti de malum. Bu arkadaşlarımız aynı zamanda kongrelerde de yeniden aday. 2019’da aday olacak ilçe başkanlarının yönetimlerinde, onlar istifa edince tartışmasız yerine geçecek kişilerin de bulunması gerekiyor.”

Yıldırım, önümüzdeki dönem için parti örgüt yönetimlerinin genç, acemi partililere değil, deneyimli, yerel yönetimler konusunda bilgili arkadaşların bulunması gerektiğini söylüyor. CHP içinde ilimizde bu dönem siyaseti en aktif yapan kişilerin başında Selman Yıldırım var. Kendisinin adaylık durumunu hiç konuşmadık. Ama hem kongreler, hem seçimler için çok ciddi ve sistemli çalışıyor.

Eğitimde bu kadar reklam abes

2-3 yıl öncesine kadar ilk ve orta öğretimde özel kurumlar arasında çok büyük rekabet vardı. Özellikle FETÖ’ye bağlı özel okullar tercih ve kayıt döneminde çok etkili reklam kampanyaları düzenler, öğrenci toplamaya çalışırlardı.

Şu sıralar üniversitelerde tercih dönemi. Ellerinde LYS puanı bulunan öğrenciler de, aileleri de şaşkın. Çünkü inanılmaz bir reklam bombardımanı ile karşı karşıya bulunuyorlar.

Ülkemizde ne kadar çok, ne kadar tuhaf isimli üniversite varmış? Hiç eğitim, barınma fiyatlarından söz edilmiyor. Televizyon kanallarının reklam kuşaklarını, ulusal gazetelerin sayfalarını özel üniversitelerin reklamları kapatıyor.

Televizyon kanallarında, ulusal gazetelerde sözde “Haber-Röportaj” görünümünde aslında paralı reklamlarla özel üniversiteler övülüyor. Sanırsınız ki, hepsi birer Oxford.

Eğitimin ticarete bu kadar alet edilmemesi lazım. Ülkemizde artık her vilayette en az 1 tane devlet üniversitesi var. Özel üniversite konusu, kontrolden çıkıyor gibi görüyorum. Ailelerin kafası karışıyor. Çocukları açıkta kalmasın diye özel üniversiteyi tercih ediyorlar. Eğitim büyük para. Ailenin bulunduğu kentten başka bir kentteki üniversitede çocuk okutmak büyük maliyet. Üstelik bu özel üniversitelerden mezun olanların iş bulma imkanı çok düşük.

Herkesin dikkatli olması lazım. Böylesi kontrolsüz bir reklam furyası karşısında dik durmak, çok büyük zorunluluk değilse, özel üniversite tercihi yapılmamasını tavsiye ederim. Tercih döneminde özel üniversitelerin bu denli sorumsuz ve yaygın reklam kampanyaları yapmalarına da bir sınır getirilmesi gerektiğine inanıyorum.