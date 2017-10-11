"Daha fazla ihracat gerekiyor"

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, cari açığın ağustosta aylık bazda 1 milyar 237 milyon dolar ile yaklaşık 2 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşmesine ilişkin, "Cari açıkta sürekli düşüş için daha fazla ihracat yapılması gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

Zeytinoğlu, yazılı açıklamasında, cari işlemler açığının ağustosta geçen yılın aynı ayına oranla 171 milyon dolar azalışla 1 milyar 237 milyon dolar olarak gerçekleştiğini kaydetti.

Cari açığın Kasım 2015'den bu yana en düşük seviyeyi gördüğünü ve bunun memnuniyet verici olduğunu vurgulayan Zeytinoğlu, cari açığın frenlenmesinde hizmetler dengesi ve turizm gelirlerindeki artışın etkili olduğunu dile getirdi.

Zeytinoğlu, cari açıkta sürekli düşüş için daha fazla ihracat gerektiğini belirterek, "Ağustos ayında resmi rezervlerdeki artış dikkat çekiyor. Geçen ay bu kalemde düşüşler vardı. Bunun yanında sermaye girişi üzerinden açığı azaltıcı etkiye sahip olan net hata noksan kalemi ağustosta pozitif, ancak ilk 8 ayda çıkış olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.