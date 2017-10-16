Daha gerçekçi çözümler olmalı

İzmit’in trafik sorunu var. Bunu herkes kabul ediyor. Sorunu tamamen ortadan kaldırmak, en azından kısa ve orta vadede mümkün değil. Bunu da hepimiz kabul ediyoruz.

Ama çareler arıyoruz. Bu konuda herkesin iyi niyetli olduğundan da kuşku duymuyorum.

Sorunlardan biri, ilimizde emniyet kadrosunun yetersizliği. Özellikle devlet asayişe, uyuşturucu suçlarına falan daha çok önem verdiği için-ki bu konuda da haksız olduklarını söyleyemeyiz- polis açısından trafik ikincil bir sorun gibi görünüyor. Bizim kentimizde özellikle trafik polisi sayısı çok yetersiz. Zaten mevcutlar da “Nasıl olsa bu trafiği ben çözemem” diyerek, bulundukları kavşakta trafiği yönetmek yerine motosikletlerine dayanıp, cep telefonlarında oyun oynamayı tercih ediyorlar.

Böyle bir sorunlar sarmalı içinde yüzerken, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi’ne başvurup, “Trafik sorununun çözümü için bize eleman ve araç takviyesi yapın” demiş. Aslında ilimizdeki trafik sorunlarının büyümesinin nedenlerinden biri de özellikle şehir içinde polis ile belediye zabıtasının yetki karmaşasıdır.

Neyse, Emniyet’in bu önerisi Büyükşehir Belediye Meclisi’nin son toplantısında gündeme geldi. Meclis, iktidar ve muhalefet grubu ile birlikte, oy birliği ile, Emniyet Müdürlüğüne trafik için araç ve eleman takviyesi yapılmasını onayladı.

İyi de bu formül, pratikte nasıl uygulanacak?. Şehir içinde trafik polisi yerine, trafik polisi gibi görev yapan Büyükşehir zabıta elemanı polis kıyafeti mi giyecek. Büyükşehir’in takviye olarak Emniyet’e verdiği araçların üzerine “Trafik Polisi” diye mi yazılacak. Elbette mümkün değil.

O halde, artık neredeyse polisi bile takmayan vatandaş, trafiği yönetmek, hata yapanı cezalandırmak isteyen Belediye Zabıtasını mı takacak. Trafiğin düğüm olduğu bir bölgeye, Büyükşehir Zabıta aracı gelirken, insanlar kendilerine çeki düzen mi verecek?..

Allah korusun.. Trafik sorunu yaşanan ve Büyükşehir’den emniyete takviye için verilen bir zabıta personelinin görev yaptığı yerde, bir asayiş olayı yaşansa, birisi silah çekse, Belediye Zabıtası buna nasıl müdahale edecek.

Polise de yazık, ayıp.. Belediye Zabıtasına da yazık, ayıp,,

Polisten zabıta, zabıtadan polis olur mu?.. Trafik sorununu hafifletmek için başka ve daha akılcı çözümler üretmemiz gerekiyor. Bizim öncelikle Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ndeki personel ve araç eksikliğini kapatmamız, mevcut personelin daha bir heyecan ve şevkle trafikte görev yapmasını sağlamamız lazım.

Yanıtları merak ediyorum

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12 Ekim Perşembe günü yapılan ekim ayı olağan toplantısında Başkan Karaosmanoğlu yine yoktu. Başkan olmayınca, yine meclis üyelerinin önemli bölümü de toplantıyı kaytarmıştı.

Ama toplantı verimli geçti. Gündemdeki konular ele alındı. Kimisi oy birliği ile, kimisi oy çokluğu ile geçti. 110 küsur maddeli gündem görüşüldü, bitirildi. Bu toplantı sırasında CHP grubu adına Belediye Meclisi Başkanlığına verilen bazı soru önergeleri var. Herhalde yazılı önerilere, önümüzdeki günlerde Büyükşehir Belediyesi de yazılı yanıt verecektir. Doğrusu bu soruların yanıtlarını ben de bir vatandaş olarak kabul ediyorum. İşte CHP’nin o soruları:

1)-“-Çok sayıda belediye görevlisi, belediye başkanı ve amatör spor kulüpleri yöneticileri Antalya Rixsos Belek Otel’de kampa girdi. Toplantı yapıldı. İlimizde böyle bir toplantı için, pek çok uygun tesis varken, bu toplantı neden Türkiye’nin en lüks, en pahalı otelinde yapıldı?. Kaç kişi katıldı, kimler katıldı?. Bu toplantı için Büyükşehir Belediyesi kasasından kaç para çıktı? Bu seyahat ve lüks toplantı sayesinde hangi sportif başarılar elde edildi?”

2)-“-İzmit’te pek çok tarihi bina, Osmanlı’dan kalma bina restore edilirken, bu kent için çok gerekli olan İzmit’in son 75 yılına tanıklık eden Halkevi Binası neden kaderine terkedilmiş vaziyettedir? Bina gereken bakım ve onarım yapılmadığı için yıkılma aşamasına gelmiştir. Büyükşehir Belediyesi’nin Halkevi binasının restorasyonu için bir projesi var mıdır?”

Ben olsam bu soruya şunları da eklerdim: ”Bu binanın restorasyonu için Tüpraş’ta para da hazır. Halkevi binası Cumhuriyet dönemi, Atatürk dönemi eseri olduğu için mi restore edilmiyor?”

3)-“Başiskele ilçe sınarları içinde Yeniköy MKE yolu üzerinde bulunan arazide iki yıldan buyana taş kırma ve eleme tesisi bulunmaktadır. Bu parsel üzerindeki faaliyetler yasal mıdır? Ruhsat verilmiş midir? Yakın çevresinde üç okul varken, burada bu işlerin yapılması uygun mudur?”

Muhalefetin yanıt istediği sorular bunlar.. Yanıtlar bakalım nasıl olacak?

Ya örgüt, ya adaylık olmalı

CHP’de kongreler başlıyor. 9 Aralık’ta İzmit ilçe, 7 Ocak’ta il kongresi var. Diğer ilçelerin kongreleri de bu yıl içinde bitmiş olacak.

CHP’de kronik hastalıktır. Her görev için herkes aday olur. Ancak artık bıçak kemiğe dayandı. 2019 Mart seçimlerinde de bu kente 13-0’lık bir sonuç ortaya çıkarsa, CHP’nin bütün tabelalarını indirmesi, bu CHP’de görev alanların da tamamının kendi kafalarına sıkması gerekir. Bu nedenle, önümüzdeki süreç ciddi. CHP’de fedakarlık gerekiyor. CHP’de barış gerekiyor. Bunun için de kurallar konulmalı.

Şimdi ilçe kongreleri yapılacak ya.. Çok aday var. Üstelik adamlar hem ilçe başkanlığına, hem 2019’un martında Belediye Başkanlığına aday. İl Başkanı Sarıbay da, hem il başkanlığına, hem 2019 kasımındaki genel seçimlerde milletvekilliğine aday.

Parti yönetimi bir karar alsın. Örgütlerde görev alanların 2019’daki seçimlerde aday olamayacağını açıklasın. Adam 2017 Aralık ayında ilçe başkanı olacak, 2019 Mart ayında istifa edip, belediye başkanı olacak. CHP geçmişte hep böyle yaptı. Hep kaybetti. Şimdi ilçe başkanı ortaya çıksın. İlçe başkanı adayı, ilçesi için Belediye Başkan adayını da açıklasın. Nasıl olsa ön seçim yok. Genel Başkan adayları erken belirleyin de diyor. İlçe başkanı olan kişi, il başkanı olan kişi, 2019 yılındaki iki seçimde de parti örgütünün başında kalsın. Seçimlerin sorumluluğunu üstlensin.

CHP’liler sizce bu fedakarlığı yapabilirler mi?. Hiç sanmam. Ama zaten AK Parti karşısında seçim kazanmak zor. Bir de bu tür adaylık çekişmeleri ile parti içinde herkes birbirine girerse, bu kentte hiçbir şey değişmez. CHP’liler sadece kendi partileri adanı siyasi sorumluluk taşımıyorlar. Bu kentin geleceği ile ilgili sorumlulukları da bulunuyor.