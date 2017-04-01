Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Bayraktutan, 2016'daki yüzde 2,9'luk büyümenin, özellikle Avrupa ekonomileriyle kıyaslandığında güzel bir performans olduğunu belirterek, "Fakat daha iyisine ihtiyacımız var." dedi.

Bayraktutan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin geçen yılın ortasında iç istikrarını riske eden darbe kalkışmasını püskürttüğünü ve önceden gelen bir takım jeopolitik sorunlar yaşadığını, buna rağmen yılın bütününe bakıldığında 15 Temmuz etkisinin 3 aylık bir periyottan sonra atıldığını söyledi.

Yılın son çeyreğinde toparlanmanın ivme kazandığını ve bunun da yılın bütünü için büyüme oranını daha iyi düzeylere taşıdığını aktaran Bayraktutan, "2016'daki yüzde 2,9'luk büyüme, özellikle Avrupa ekonomileriyle kıyaslandığında güzel bir performans fakat daha iyisine ihtiyacımız var." diye konuştu.

Prof. Dr. Bayraktutan, Türkiye'nin yakaladığı büyüme ivmesini koruması ve geliştirmesi gerektiğini, alınan bazı yapısal önlemlerin de bu anlamda olumlu sonuçlar vermeye başladığını vurgulayarak, "Yakalanan büyüme ivmesinin, referandum sonrası siyasal belirsizliklerin geride kalmasıyla ve daha çok yatırıma, üretime ve istihdama yönelik faaliyetlerle devam ettirilmesini ve 2017'de yüzde 3'ün üzerine taşınmasını bekliyoruz. Bu da gerçekleşebilecek gibi görünüyor ve biraz da referandum sonrası yakalanacak siyasi istikrara bağlı." değerlendirmesinde bulundu.

Kişi başına gelirin yüksek döviz kuruna rağmen 11 bin dolar seviyesinde gerçekleşmesinin olumlu olduğunu dile getiren Bayraktutan, "Merkez Bankasının kararlı duruşu, sıkı para politikası ve aldığı önlemlerle dolar kurunda da bir istikrar oluşuyor. Referandum belirsizliğinin ortadan kalkması ve FED'in daha rahat öngörülebilir politika tercihlerinin oluşmasıyla dolar kurunda yaşanacak 3,50'ye doğru gerileme de fert başına gelirdeki yükselmeyi destekleyecektir." ifadelerini kullandı.

"Siyasi istikrara ihtiyacımız var"

Bayraktutan, fert başına yüksek orta gelirin psikolojik sınır olarak görülen 10 bin doların altına düşmeyecek şekilde aşılmasının oldukça değerli olduğuna vurgu yaparak, şöyle devam etti:

"Referandum sonrası alınacak yapısal önlemlerle fert başına gelirin kalıcı bir biçimde 12-13 bin dolara yükselmesini bekliyoruz. 2023 hedefleri de daha iyisini içeriyor. Dolayısıyla ekonomiyi o hedeflere doğru taşıyacak siyasi istikrara ihtiyacımız var. Ayrıca, referandum sonrasındaki siyasi istikrar sayesinde üretim ve istihdama destek verecek yapısal önlemleri uygulayabilirsek asıl o zaman sağlıklı yapıya kavuşacağız. Artık 10-11 bin doların arasına tıkanmış bir fert başına gelirin üzerini ve düzenli olarak artışı sağlayabilmek önem arz edecek."

Türkiye'nin geçen yıl karşılaştığı zorlukların çok ciddi kayıplara yol açtığını belirten Bayraktutan, "Hem 15 Temmuz süreci hem Fırat Kalkanı Harekatı hem de çukur siyasetine karşı Güneydoğu'da alınan güvenlik önlemleri çok ciddi bir kamu harcaması içerdi. Bütün bunların ekonomiye destek olacak yollara, köprülere, hastanelere, enerji santrallerine kanalize edildiğini varsayabilseydik çok daha iyi bir durumda olur ve yüzde 2,9'un çok daha üzerinde bir büyümeye de rahatlıkla kavuşabilirdik." şeklinde konuştu.