Daha iyisini beklemek için, bu takıma sahip çıkmalıyız

Dün sabah İzmit Belediyespor’dan özel misafirlerim vardı. Çok sevdiğim yönetici Necati Akkuşu kardeşim, basketbol genel menajeri Emre Ercanlı, basın yayından Semra Togay birlikte geldiler. Çaylarımızı yudumlarken sohbet ettik. Bu arada sevgili Necati Spor Şurası için yaptırdıkları bardaklardan bana ve spor servisindeki arkadaşlara birer tane hediye getirmiş, sağ olsun. İzmit Belediyespor kadın basketbol takımı ilk kez yer aldığı 1.Lig’de çok iyi sonuçlar almasına rağmen, maçlarına yeterli ilgi gösterilmiyor. Yaklaşık yarım saatlik sohbetimizde bu konuda neler yapabiliriz diye konuştuk. Konuklarımın fikirlerini sordum, kendi düşüncelerimi söyledim.

DAHA FAZLA HABER, ÖZEL RÖPORTAJLAR

Tabi ilgiyi çekmenin en önemli rolü reklamdır, basındaki haberlerdir. Aynı zamanda sporcuları teşvik etmek için de bu gereklidir. Sevgili Akkuzu ile Ercanlı taraftarı salona çekmek için daha fazla haber talebinde bulundular, sporcularla röportajlar yapılmasını istediler. Maç günleri ve ertesinde Perilerle ilgili haberleri mümkün olduğunca geniş veriyoruz ancak antrenmanlar ve diğer faaliyetlere uzak kalıyoruz. Sayfa sayımız da sınırlı olduğu için haftanın 5 günü İzmit Belediyespor bayan basketbol takımına dair haberlere pek yer veremiyoruz. Yaptığımız sohbette Pazar Çınar ilavemizde yayınlamak için özel bir haber, röportaj projesi ortaya çıktı. Sayfanın sorumlusu Yıldız Andiç ile de paylaştık, uygun gördü. Bunun dışında özellikle Play-Off aşamasından itibaren biz de sayfalarımızda daha fazla haber yapmaya özen göstereceğiz.

TARAFTARA VE BASINA DÜŞEN SORUMLUK

İzmit Belediyespor yıllar sonra salon sporlarına canlılık getirmek için proje hayata geçirdi. Çok da iyi yaptı. Takım müthiş bir performans ortaya koyuyor. Play-Off artık garanti gibi. Kuşkusuz bu ekip Final Faur’u yani ilk 4’ü de zorlayacaktır. Bu başarılı takıma basın, sporsever hepimiz sahip çıkmalıyız. Gelecek yıllarda bu ilin Süper Lig’de bir bayan basketbol takımı olsun istiyorsak, desteğimizi vermek zorundayız. Basın yeteri kadar yer vermez, takım boş tribünlere oynarsa İzmit Belediyesi’nden daha iyi bir takım istemek, beklemek gibi bir lüksümüz olmaz. Taraftar tribünlere koşacak, basın geniş yerler açacak; bu sayede takım şahlanacak, İzmit Belediyesi de daha iyisi, daha güzeli için kendini sorumlu görecek.

Şükürler olsun; Maşukiyespor evine dönüyor!

Yanılmıyorsam 2013 yılının ağustos ayıydı. Dönemin Milletvekili Sibel Gönül’ün büyük çabaları ile çıkartılan bütçeyle Maşukiye Stadı’nin zeminine sentetik halı serildi. Dile kolay tam 3.5 yıl geçti üzerinden. İnanılır gibi değil ama stadyumdaki küçük eksikler bu uzun sayılabilecek zaman diliminde tamamlanamadığı için buraya resmi maç verilmedi. Nihayet bugün, yani 3.5 yıl sonra Maşukiye Stadı’nda lig maçı oynanacak, Sarı-Kırmızılı takım evine dönecek. Şükürler olsun demek lazım. Çok geç oldu ama biz yine de Gençlik Hizmetleri’ne, Kartepe Belediyesi’ne, emek verenlere stadyumu maç oynayacak duruma getirdikleri için teşekkür ediyoruz.

NİCE YETENEKLER YETİŞSİN, BAŞARILAR GELSİN

Evet, bugün Maşukiye’nin yeni stadyumunda ilk resmi maç oynanacak. Merkezdeki eski saha uzun yıllar kullanıldı, önce Kartepe Kupalarına ev sahipliği yaptı sonra resmi lig maçları oynandı. Benim çok güzel anılarım olmuştur o sahada. Bugün Maşukiye’de yeni stadyum hizmete giriyor. Sarı-Kırmızılı ekibin 2.Küme takımı sezonun ilk iç saha maçını evinde oynuyor. Bundan sonra küçük yaş gruplarındaki takımlar da burayı kullanacak. Uzun süreli gurbet günleri de böylece bitmiş olacak. Maşukiye Stadı hayırlı olsun. Dilerim ki Sarı-Kırmızılı takım bu yeni stadında nice yetenekleri Türk futboluna kazandırır, önemli başarılara imza atar.

MAŞUKİYELİLER, SPOR CAMİASI İLGİ GÖSTERMELİ

Açılış maçı Uzunçiftlikspor ile oynanacak ve saat 13.00’de başlayacak. Kulübün yükünü omuzlayan birkaç isimden biri olan Sevgili Tuncay Aktürk kardeşim başta Maşukiyeliler olmak üzere tüm spor camiasını bu özel, mutlu güne davet ediyor. Kuşkusuz ki, 15 yıl formasını giydiğim, kaptanlığını yaptığım, yönetici olarak hizmet verdiğim kulübümüz bu özel gününde orada olmayı en çok isteyeceklerden biriyim ancak malum işimin en yoğun olduğu saate denk geliyor. Bugün olmasa da, en kısa süreçte Maşukiye’nin yeni stadında Maşukiyesporu’mun bir maçını izlemeye gideceğim. Bu vesileyle Sarı-Kırmızılı ekibe 2.Küme’deki mücadelesi için başarılar diliyorum.

Amatörlerin beklediği haberdi

Amatör futbolda ikinci, başka değişle ara transfer dönemi 1 hafta uzatıldı. Bilgiyi sıcağı sıcağına ASKF Başkanı Murat Aydın önceki akşam sosyal medyadan duyurdu. Sosyal medyadan gördüğüm kadarıyla Derbent Esnafspor teknik sorumlusu sevgili İshak Zengin istisna, bu karar amatör kulüplerce memnunlukla karşılandı. Aslında bekleniyordu bu uzatma. Çünkü son yıllarda sürekli olarak bir hafta uzatma yapılıyordu. Bu uzatma herkesin işine geliyor. Kulüpler kadrolarını güçlendirmek için ek süre alıyorlar, TFF yapılan transferlerden gelir elde ediyor. Alan razı, veren razı misali.

İSHAK ZENGİN’İN KARŞI ÇIKMA GEREKÇESİ

Diyeceksiniz ki, madem öyle peki İshak Zengin neden istemiyor, karşı çıkıyor. Sevgili Zengin’in konuyla ilgili paylaşımımı şöyle: “Gençlerimiz kayboluyor derim ben. Papaz diyemem aynı sporcularla ben de oynuyorum, sadece geçişler olmamalı. Uğur başkan yazdı, transfer Ankara’ya para kazandırmaktan başka bir şey değil. Kulüplerin başarıları suni oluyor. Gençler yoksa her dönem para konuşur, alt yapın varsa kimse paraya da transfer adına köle olmaz. Genç yetiştirmeliyiz. Şampiyon olmak başarı değildir, başarı yetiştirici olmaktır”

UĞUR ALYÜZ’UN FARKLI AÇIDAN BAKIYOR

Konuyla ilgili Akmeşespor Başkanı Uğur Alyüz’ün paylaşımı da dikkat çekici. Farklı bir açıdan bakan Alyüz şöyle diyor: “Temel olmadı mı bina sallanır sallanır ve yıkılır. İshak hocam ben de aynı fikirdeyim, transferin uzaması değil aynı sezonda 2 ayrı kategoride oynama yasağı gelmeli. Bir futbolcu 1.Küme ya da Süper Lig oynuyorsa 2.Küme’de oynaması mümkün olmamalı. Ama biz burada sadece laf ebeliği yaparız hocam değişen bir şey olmaz ve harıl harıl transfer yaparız. Seneye mi, Allah kerim deriz”