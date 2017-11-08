Daha Ne Yapılabilirdi?

Maç başlar başlamaz Belediye Derincespor rakip kaleyi abluka altına aldı.

3. dk Gökalp, Uğur, Yiğit üçgeninde Yiğit yerden bir vuruş yaptı top kalecide kaldı.

10. dk Gökalp’in serbest vuruşunu Koray gole çevirdi, gol ofsayt diye geçersiz sayıldı.

12. dk Yiğit, 13. Dk Barış rakiplerini geçerek ceza alanına girdiler, yanlış pas tercihi ile ataklar golsüz sonuçlandı.

17. dk Muhammet Fatih rahat pozisyonda köşe atışından gelen topu kafa ile auta gönderdi.

22. dk Uğur, Yiğit ile girdiği ver kaç pozisyonunda kaleci ile karşı karşıya kaldı, topu kalecinin üstüne vurdu ve Belediye Derincespor aradığı golü bulamadı.

35. dk sağ taraftan Fatih’in çıkardığı topu Yiğit ayak içi ile kaleye gönderdi Modefenspor kalecisi Bülent direğin dibinden topu çeldi.

41. dk Yiğit’in ortasında bu sefer Fatih yumuşak kafa vuruşu yapınca top kalecide kaldı.

Modafenspor 32.dk köşe vuruşu kazandı, geçen yıl Kocaelispor forması giyin Şenol Yıldırım köşe vuruşunu kullandı dönen topu bir daha ortaladı ve Modefanspor kaleye bir sefer gelerek Hasan Girgin ile golü buldu.

İlkyarı atamayana atarlar kuralı işledi.

Devreye Modefenspor 1-0 önde girdi

İkinci yarı Belediye Derincespor risk alarak yüklenmeye başladı.

Risk alınca, baskılı oyunu devam etti ama bu seferde kendi kalesinde pozisyon vermeye başladı.

İlk yarıdan daha fazla pozisyon üretti Belediye Derincespor ve daha fazla pozisyon verdi.

Bu zor dakikalarda Belediye Derincespor takımını, savunmada adeta ahtapot gibi her yere uzayan Koray Baykara oyunda tuttu.

Çünkü sol bek Barış ve sağ bek İdris her atakta rakip kaleye indiler, inanılmaz gayret sarf ettiler.

İkinci yarıda dakikaları isimleri söylemeye gerek yok herkes sahada bitmek için oynadı.

Yani yenilgiye kabul etmediler.

Zaten bu oyuna da yenilgi yakışmazdı.

Son bölümde Belediye Derincespor çalıştırıcısı Sinan Kahraman yağan yağmurla ağırlaşan zeminde yorulan iki oyuncuyu çıkarıp yerine zinde ve genç iki oyuncu aldı.

Tribünden birkaç kişi golcü oyuncular çıkınca homurdandı.

Ve Sinan hocanın doğru yaptığı da uzatma da yeni giren oyunculardan olan 19 yaşındaki Emir Subaykan’ın ayağından gelen golle tescillenmiş oldu.

Maç 1-1 sonuçlandı.

Aslında bu oyuna yenilgi yakışmazdı dedim ama.

Bu oyuna beraberlikte yakışmadı.

Belediye Derincespor bu oyunu ile galibiyeti hak etti.

Sinan Kahraman benim dostum homurdananlara hitaben “ Yürüyor yollarda ardına bakmadan. Takılıp düşse de kendi başına kalkacak”

