Daha yılbaşı dün gibi; baksanıza nisana geldik.

Hayat ne kadar hızlı akıyor, günler nasıl elimizin arasından kayıp gidiyor farkında mısınız? Sanki 2016’dan, 2017’e geçtiğimiz yılbaşı gecesi daha dün gibi. Ama bu haftanın sonunda 2017 yılının da ilk üç ayını geride bırakmış, nisan’a girmiş olacağız. 1999’dan 2000’e geçiş çok heyecanlıydı. Milenyum devriliyordu. Biz bu bölgede 1999 yılının ağustos ayında yaşanan büyük deprem felaketinin etkisi altındaydık. Bilgisayarlar bu kadar yaygın değildi ama, her alanda hayatımıza girmişti. 1999’adan 2000’e geçilirken , takvimlerde yılın üç rakamı birden değişecekti. Hemen herkesi, bu büyük değişik sırasında bilgisayarların kafasının karışacağı korkusu sarmıştı. Bankalardaki hesapların karışacağını, uçakların havada kalıp, yere inemeyeceğini, bilgisayarlara dayalı bütün sistemlerin bozulacağını ileri sürenler vardı. O gece hiçbir şey olmadı. 1999’dan 20000’e geçiş de daha dün gibi sanki. Ama 17 yıl geçti… Kimi konularda kendimizi zamanın akışına bırakmak gerekiyor. Ama kimi konularda da hayat bu kadar hızlı akıp giderken, hayatın her anının kıymetini de çok iyi bilmek, her anı en iyi şekilde değerlendirmek için fırsat kollamak lazım. Sağlıklı yaşamak, uzun yaşamaktan daha önemli. Mevsimleri görmek; kışın üşümek, baharda çiçekleri koklayıp, papatyaları toplamak, yazın güneşlenip denize girmek, son baharda yağmurda ıslanırken kurumuş yapraklar üzerinde yürümek. Her mevsimin, insanın her yaşanın farklı bir anlamı ve güzelliği var. Yılbaşı gecesi, karlı günlerde acaba bir kış tatili yapsak mı diye düşünürdük. Şimdi çiçekler açmaya, havalar ısınmaya başladı. Hepimizin aklında güneşli, denizli günler var. Özellikle içinde bulunduğumuz baharın tadını en iyi şekilde çıkartmamız lazım. Hayatta daha kaç bahar göreceğiz bilemeyiz ki. Günler su gibi akıp gidiyor. Sağlıklı yaşamak, hayatın her anından keyif almak için kendinizi zorlayın. Mutlu, sağlıklı, huzurlu ve bereketli günler diliyorum. Bir de hangi koşullarda olursanız olun, elinizdekiler için şükretmeyi lütfen unutmayın.