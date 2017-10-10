Kocaeli17 °C

  1. HABERLER

  2. YAŞAM

  3. Dahiliye servisi lüks otel gibi oldu
Dahiliye servisi lüks otel gibi oldu

Dahiliye servisi lüks otel gibi oldu

İzmit Seka Devlet Hastanesi’ndeki yenileme çalışmaları çok başarılı sonuçlar veriyor.

A+A-

Hastanenin B Blok 6’ncı katında bulunan Dahiliye Servisi de baştan başa yenilendi. Yaklaşık 2 aylık çalışma sonunda yenilenen Dahiliye Servisi’ndeki hasta odaları lüks otel odası havasına büründü.

Bu haber toplam 262 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.