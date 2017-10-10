Dahiliye servisi lüks otel gibi oldu
İzmit Seka Devlet Hastanesi’ndeki yenileme çalışmaları çok başarılı sonuçlar veriyor.
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Hastanenin B Blok 6’ncı katında bulunan Dahiliye Servisi de baştan başa yenilendi. Yaklaşık 2 aylık çalışma sonunda yenilenen Dahiliye Servisi’ndeki hasta odaları lüks otel odası havasına büründü.
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Etiketler : İzmit, Seka Devlet Hastanesi, Dahiliye Servisi
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