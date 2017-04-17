Daily Dana Steak House Yahya Kaptan’da açıldı

İstanbul’da 3, 5 yıldır 5 şubesiyle hizmet veren Daily-Dana Et Lokantası, 6’ncı şubesini Yahya Kaptan Mahallesi Şehit Ergün Köncü Sokak No:38 Baltürk Otel altında faaliyete geçirdi.

Cekmen Gıda’nın sahibi iş adamı Cem Ekmen ile tanınmış iş adamı Orhan Eser’in ortağı olduğu, Cekmen Gıda bünyesi altında kurulan Daily Dana Burger&Steak, İstanbul’da 3,5 yıldır Caddebostan, Suadiye, Ataşehir, Libadiye ve Maltepe’deki 5 şubesiyle hizmet veren Daily-Dana 6’ncı şubesini İzmit Yahya Kaptan Mahallesinde hizmete açtı. Açık ve kapalı alanlarıyla yaklaşık 400 metrekare alan üzerine 90 kişiye aynı anda hizmet verecek Kocaeli şubesinin İşletme Müdürlüğünü Gökhan Delilbaşı üstlenecek. 8 kişinin çalıştığı işletme haftanın 7 günü sabah saat 10.00 ile akşam saat: 24.00 arasında hizmet verecek. Ayrıca mekâna (311 32 63) numaralı telefonla ulaşanlara İzmit’in tamamına paket servis hizmeti de verilecek.

20 ÇEŞİT BURGER VE IZGARA MENÜSÜ

Yahya Kaptan’da Baltürk Otel altında hizmete giren Daily Dana Burger&Steak’te20 çeşit burger ve ızgara çeşitleri et severlerle buluşacak.

Sıcak-soğuk içeceklerin yanı sıra alkollü içecekler de(şarap ve bira çeşitleri) mekanda bulunacak. Balıkesir’den günlük İstanbul Doğal Gıda firmasına giden etler, İzmit’teki Daily Dana şubesine de de taze olarak gelip usta eller tarafından müşterilerine sunulacak. Hacıoğlu ve Doğal gıda bünyesinde faaliyet gösteren Daıly Dana müşterilerin yoğun talepleri üzerine Türkiye genelinde şubelerini yaygınlaştırmayı planlıyor.

Şennur Yıldız