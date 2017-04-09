Damla Özpir: “Kocaeli’deki tutkum, gevrek simit”

1985 yılında İzmit'te doğdu. İstanbul Üniversitesi'nde Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünü tamamladıktan sonra, bir süre Londra'da dil eğitimi aldı.

Çalışma yıllarında yine aynı üniversitede yönetim üzerine yüksek lisansını tamamladı. Bir dönem Rotaract Kulübü'ne üyeydi. İzmit Yahya Kaptan’da oturmakta. Kocaeli Tuborg bölge bayinde babasıyla iş ortaklığı yapıyor, Bekar. Özpir, Kocaeli’deki tutkusunun “Caddeden gevrek simit alma kültürü” olduğunu söylüyor.



Çiğdem ARMAĞAN



Kocaeli’nin en şikâyetçi olduğunuz yanı nedir?

Kocaeli'de trafik sorununun sürekli artması.



Uzak kaldığınız zamanlar Kocaeli’nin en çok neyini özlüyorsunuz?

Kocaeli'den uzak kaldığımda en çok ailemi özlüyorum.



‘Nereye gidersem gideyim, Kocaeli dışında hiçbir yerde bunu yaşayamam’ dediğiniz şehir tutkunuz var mı?

Kocaeli'deki en büyük tutkum, burada yetiştiğimden dolayı caddeden gevrek simit alma kültürü olabilir.



Kocaeli’de öğle yemekleri için tercih ettiğiniz lokantalar hangileri?

Öğle yemeği için Çınar Lokantası ve Starbucks sandwichleri ve kahvesi vazgeçilmezim.



Kocaeli’de devamlı gittiğiniz berberiniz var mı?

Kuaför için İlker Seçim, (fiyat politikası ve samimi personel vazgeçilmezim) Bayram Bal ve Inception'ı tercih ediyorum



Konfeksiyon alışverişi için tercih ettiğiniz mağazalar hangileri?

Koket'te Erkan, Symbol'de Adil Işık, Network, Yargıcı personeli giyim konusunda tarzımı iyi biliyor.



Kasap, şarküteri, manav alışverişlerinizi nerden yapıyorsunuz?

Yuvacık merkez kasabı, Ata market (Yahya kaptan), mini carrefour.





Özellikle tercih ettiğiniz bir akaryakıt istasyonu var mı?

Araçlarımız için KARLAS petrol'u tercih ediyoruz.



Sinemaya gidiyor musunuz? Özellikle tercih ettiğiniz bir salon var mı?

Cinemarine Symbol Avm tercihim. Daha çeşitli filmler yer alıyor.



Bir pazar günü piknik yapmaya karar verdiniz, şehrimizde nereye gidersiniz?

Pazar günü piknik ve kahvaltı için Cevizdibi (Maşukiye), Maja Kırkpınar ve Sasa Harmanlık Restoran' ı tercih ediyorum.



Kahvaltı için tercih ettiğiniz bir mekan var mı?

Kahvaltı çeşidinde Özgünhan başarılı bir işletme.





Şehrimizde lahmacun, pide ve ekmek fırını olarak en başarılı bulduğunuz yerler neresi?

Vakfıkebir fırını, Abide Lahmacun'u (Arastapark) lezzetli ve güvenilir buluyorum.



Tatlı - pasta alışverişini nereden yapıyorsunuz?

Hoşgör Yuvam Akarca



Bar, gece kulübü ve benzer mekanlara gidiyor musunuz?

Maas Gastropub, Barista roof rest. ve Hayal Kahvesi’ni tercih ediyorum.





İlimizde son yıllarda çok sayıda cafe açıldı, bu tür yerlere gidiyor musunuz?

Starbucks kahve tutkumdan dolayı en çok tercih ettiğim cafe.



Cafe, lokanta veya restorana gittiğinizde servisinden özellikle memnun olduğunuz ve ismen tanıştığınız garson var mı?

Northshield'de Oğulcan Diler.



Akşam yemeği için sevdiğiniz bir mekana gittiniz, hangi yemeği, hangi içeceği sipariş edersiniz? Ve ortamda nasıl bir müzik olmasını, yanınızda kimlerin olmasını istersiniz?

Akşam yemeği için Happy Moon'u tercih ederim ve yanımda en sevdiğim arkadaşlarımın olmasını isterim. Muhtemelen steak ve kırmızı şarap ya da bira tercih ederiz. Jazz ya da lounge müzik yine tercihimiz.



Kocaeli’nin unutulmaz politikacısı olarak gördüğünüz bir isim var mı?

Unutulmaz politikacı CHP Kocaeli eski Milletvekili, eski İzmit Belediye Başkanı Sefa Sirmen.



Şehrimizdeki hastane, klinik ve sağlık kuruluşlarından memnun musunuz?

Sağlık kuruluşu olarak Akademi ve Medikal Park doktorlarını tercih ediyorum.





Sınırsız paranız ve yetkiniz var. Kocaeli’de bir proje uygulamanız isteniyor. Nasıl bir projeyi hayata geçirmek istersiniz?

Kocaeli'de doğru bir alt yapıyla sahil kısmını daha fazla faaliyette ve canlı tutmak isterdim.



Kocaeli’de size bir ev hediye edileceğini düşünün. Hangi bölgede ve nasıl olsun istersiniz?

Bahçeçik Başiskele tarafında deniz manzaralı ve hafif yamaçta bir ev ideal, böyle bir tasarımız var.



Kocaeli’de stresinizi nasıl atarsınız?

Stres atmak için Yuvacık ya da Maşukiye Sapanca tarafında off road parkuru ya da at çiftliklerine gidebilirim.



Kocaeli’de kültürel etkinlikleri yeterli buluyor musunuz?

Kültürel Etkinlik olarak yeterli bulmaktansa teşvik daha önemli. Son yıllarda jımnastik, bale, tiyatro, piyano çalmak ve benzer etkinlikler daha gözde.





Futbol ile aranız nasıl? Kocaelispor maçlarını takip eder misiniz?

Futbolla pek aram yok Avrupa futbol ligi ve milli maçları izlerim.



Hangi yerel gazeteleri takip ediyorsunuz?

Özgür Kocaeli, Mavi, Kırmızı Kocaeli. Kocaeli Life, Kocaeli VIP dergisi.