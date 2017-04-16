Damlar koltuğu geri aldı: 7-2

2.Küme F Grubu’nda şampiyonluk yarışı yapan Başiskele Damlarspor, dün sahasında konuk ettiği Kızderbentspor’u farklı skorla mağlup etti, karşılaşmayı 7-2 galip bitirdi.

Mavi-Beyazlı ekip, bir gün önce koltuğu kaptırdığı G.Şirinköyspor’dan geri almayı başardı.

G.ŞİRİNKÖYSPOR-DAMLARSPOR ÇARŞAMBA GÜNÜ KARŞILAŞACAK

F Grubu’nda averajla zirvede yer alan Gölcük Şirinköyspor ile Başiskele Belediyespor, şampiyonluk düğümünü çözüleceği maçta çarşamba günü karşılaşacak. Kazanan takımın çok büyük ihtimalle 1.Küme bileti alacağı maç Değirmendere Stadı’nda oynanacak, 19.00’da başlayacak. Bu grupta A.Yeniköyspor ile Kızderbentspor da Play-Off yarışı yapıyor. A.Yeniköyspor Cuma akşamı kendi sahasında oynadığı maçta Ulaşlıspor’a 7-5 mağlup olup, çok büyük şok yaşamıştı.