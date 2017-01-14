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Darbe başarısız olunca TCSG-19 botuyla kaçtılar

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Darbe başarısız olunca TCSG-19 botuyla kaçtılar
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili 8. iddianameyi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (DKK) ve bağlı birliklerde yaşananlara ilişkin hazırladı.

İddianamede; suç tarihinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda görevli 66’sı tutuklu toplam 72 sanıktan 71’inin, “anayasayı, TBMM’yi ve hükümeti devirmeye teşebbüs” suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi. 

Müşteki Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu’nun rehin alınması amacıyla yapılan telefon görüşmelerinin yer aldığı iddianamede, darbe girişimi sırasında karargahta 174 bin 87 TL’lik maddi hasar meydana geldiği belirtildi. 

Milliyet'in haberine göre; darbecilerin 15 Temmuz’da Gölcük, Aksaz, Mersin, İstanbul, Karadeniz Ereğli ve Foça’da ana muharip gemilerinin yüzde 70’ini seyre kaldırdığı belirtilen iddianamede, Gölcük Deniz Üssü’nde ise firari üs komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren’in personele, “Donanma komutanınız, Cumhurbaşkanı ile hareket eden bir haindir” diyerek, Harp Filosu Komutanı Tümamiral Ahmet İskender Yıldırım ve Donanma Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğamiral Yalçın Payal’ı tutuklattırdığı, girişimin başarısız olması üzerine TCSG-19 botuyla kaçtığı kaydedildi. 

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