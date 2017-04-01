Darbecilerin 'ekmek' şifresi

Akıncı Hava Üssü'ndeki olaylara ilişkin iddianamede, eski YAŞ üyesi Öztürk'ün damadı, eski 141. Filo Komutanı Yarbay Karakuş'un, bombalamalarda görev yapan zanlıya "ekmek" şifresiyle teşebbüsü haber verdiği öğrenildi.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Hava Üssü'ndeki olaylara ilişkin hazırlanan iddianamede, eski Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyesi Akın Öztürk'ün damadı, eski 141. Filo Komutanı Yarbay Hakan Karakuş'un, birçok yerin bombalanmasında görev yapan zanlıya "ekmek" şifresiyle teşebbüsü haber verdiği öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanarak mahkemeye gönderilen iddianamede, alınan ifade ve deliller kapsamında Karakuş'un darbe girişiminde ne kadar aktif rol oynadığı belirtildi.

Hedefler başarıyla vurulduğunda pilotlara kuleden "ellerinize sağlık" diyen Karakuş'un, darbe girişimi öncesi çeşitli toplantılar gerçekleştirdiği vurgulandı.

İfadesine yer verilen bir kişi, en son gerçekleştirilen toplantıda uçacak kişiler ve hedeflerin belirlenmiş olabileceğini kaydederek, "Toplantı sonrası elime tutuşturulan kağıdı çoğaltıp pilotlara dağıtmam istendi. Kağıtta hedefler şifrelenerek yazılmıştı. A-1, A-2, B-1, B-2 şeklinde hedefler yazılmıştı. Kağıdın üst tarafında harita, alt tarafında hedeflerin şifrelenmiş halleri vardı." ifadelerini kullandı.

143. Filo'ya hedef analiz uzmanları yerleştirilmiş

İddianamede, F-16 uçağıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Daire Başkanlığı gibi birçok yerin bombalanmasında görev alan zanlı Hüseyin Türk'ün ifadesine de yer verildi.

Bayramdan önceki ilk cumartesi sabah tatile gitmek için hazırlık yaptığı sırada Hakan Karakuş'un cep telefonundan aradığını anlatan Türk, yaşananları şöyle aktardı:

"Bana 'Ekmek aldın mı?' diye sordu. Almadığımı söyleyince 'Ekmek almaya lojman kantinlerine gel.' dedi. 141. Filo komutanı olduğu için dediğini yaparak kantine gittim. Yanında kimse yoktu. Tatile çıkacağımı söyleyince 'Terörle mücadele harekatı olabilir, istersen gitme.' dedi. Bunu emir olarak değerlendirdim. Bayramlaşmaya Hakan'ın evine gittiğimde, 'Harekatla ilgili beklemeye devam ediyoruz. Harekat komutanı da bu şekilde beklenilmesini emretti.' dedi. Akşam üzeri Hakan Karakuş o gece harekatta uçması düşünülen pilotları gazinoya çağırdı. Karakuş, toplantıda 'Bu gece terörle mücadele harekatı yapacağız. Harekatın ne kadar süreceği, nereye gidileceği belli değil. Koordinatlar pilotlara havada verilecek. Ayrıca 143. Filo'da hedef analiz uzmanları olacak. Bu uzmanların belirleyeceği hedeflere taarruz edilecek. Harekat gizli tutulacak. Yabancı hiçbir personelin filoya girmemesi gerekiyor. Pilotları getirip götürme görevi stajyer pilotlardan seçilecek. Toplantı saat 17.00-18.00 gibi oldu."

Bilgi sızdırılmaması için son ana kadar gizliliğe önem vermişler

Sanık Hüseyin Mermer'in iddianameye yansıyan ifadesinde, Karakuş'un 15 Temmuz saat 17.00'de filoya gelerek bütün kursiyerlerin filo brifing salonuna gelmesini istediğine değindi.

Karakuş'un öncelikle bütün kursiyerlerin isim listesini tek tek okuyarak yoklama yaptığına dikkati çeken Mermer, "Sonrasında, subay, astsubay ve üste çalışan kişilerin çok yüksek meblağlar karşılığında bilgi sızdırdıklarından, hatta lojman sandıklarından HDP'ye oy çıktığından kimseye güvenmediğini söyledi. Sonrasında telefonları toplattı." şeklinde bilgi verdi.

Başka bir sanık ise 141. Filo'da saat 20.30-21.00 civarında Hakan Karakuş tarafından uçacak pilotlara koordinatların verildiği toplantıda kendisinin orada bulunduğunu bildirdi.

Planlama aşamasından itibaren aktif rol üstlendi

Karakuş'un darbe girişimini en başından hatta haziranda üste yapılan toplantılardaki konuşmalarından teşebbüsün aylar önce planlanması aşamasından itibaren aktif rol üstlendiği vurgulanan iddianamede, "Darbe girişimi gecesi kuleye çıkarak üsten kalkan uçakların sevk ve idaresini yaptığı, hareketi saniye saniye takip ettiği, kulede görevli olup olaydan haberdar olmayan görevlilerin kafasını karıştırmaya yönelik beyanlarda bulunarak hareketin engellemesine çalıştığı, kendisine bağlı filo uçaklarının harekete katıldığı, bunları emirle komuta ettiği" ifadelerine yer verildi.

İddianamedeki bir ifadede, "Yanımıza Karakuş geldi. Saat 18.00 civarında bize, 'Hava karardıktan sonra bugün harekat başlayacak. Faaliyet gizli olduğu için haber alınmaması amacıyla muharebe yönetim sistemine girmeyeceğiz. Yarın eksik uçuş bildiriminde bulunacağız. Koordinatlar ve hedefler bilahare bildirildiğinde hava-yer uçacak pilotlarla tekrar buluşacağız." şeklindeki sözlere işaret edildi.

İncirlik'ten ABD'ye gitmiş

İddianamede yer alan bir başka ifadede ise şunlar kaydedildi:

"143. Filo'ya sivil giyimli kişiler geldi. Karakuş bizi filo brifing odasında topladı. Ahmet Özçetin'den aldığı bilgilerle 'Türk Silahlı Kuvvetleri bugün bir darbe yapacak. Bu darbenin asıl kaynağı karacılar olacak. Bize bir görev düşmeyecek. Görev verilirse o zaman biz müdahale edeceğiz.' dedi. Darbenin gece saat 01.00 veya 02.00 gibi başlayabileceğini ancak gelişmelere göre daha öncesine de alınabileceğini söyledi. Kim söyledi bilmiyorum, ancak o arada darbenin haber alındığını, bu sebeple öne alınabileceği bildirildi. Ayrıca bu toplantıda Karakuş'un da aralarında bulunduğu filo komutanları kimin kiminle hangi kolda, hangi uçakta, kimin hava-yer uçacağını belirlemişlerdi. Bu küçük bir kağıt parçasına yazılmıştı. Buradan ayrılıp 141. Filo'ya geçtiğimizde de Karakuş ayrıntıları anlattı. Karakuş, darbe yapılacağını söylediğinde tepki veren olmadı. Saat 20.00'de Hakan Karakuş yaptığı toplantıda darbe yapılacağını, TSK'nın yönetime el koyacağını söyledi. Karakuş'tan TSK'nın yönetime el koyacağını duydular."

Kakaruş'un 15 Temmuz 2016'dan önce en son 21 Mart 2016'da Adana İncirlik'ten kalkış yapan 3 uçaktan biriyle gittiği ABD'den 24 Mart 2016'da dönüş yaptığına dikkati çekilen iddianamede, zanlının ev ve iş yerindeki aramada "C, J, F, G, K, A, B, D, E, L" serilerinde 1 dolar ve dijital materyaller ele geçirildiği bildirildi.

AA