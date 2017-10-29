Darbelerde sivil toplum çok önemli

Dünyadaki darbeler ve 15 Temmuz Darbe Girişimini bütün boyutlarıyla masaya yatırılacağı 15 Temmuz ve Darbeler Sempozyumu-Kartepe Zirvesi, 26 ülkeden 187 entelektüelin katılımıyla sürüyor. Sakarya Üniversitesi’nden Doç. Dr. Yusuf Genç, Çankırı Karatekin Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Onur Okyar, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nden Serpil Seda Şimşek “Darbeler: Türkiye Deneyimi” konulu konferansta darbeler hakkında ilginç detaylar aktardı.

DARBELERE KARŞI SİVİL TOPLUM

Sakarya Üniversitesi’nden Doç. Dr. Yusuf Genç, 15 Temmuz Sempozyumunda 3 gün boyunca çok kaliteli çalışmalar yapıldığını belirtti. Genç, “Gerçekten 15 Temmuz Sempozyumunda 3 gün boyunca çok kaliteli çalışmalar yapıldı. Darbe girişimlerinin püskürtülmesinde ve direnişin en temel ayağını halk oluşturuyor. Darbelerde sivil toplum çok önemlidir. Sivil toplum sayısal olarak çoğunluğu ve diğer unsurlarıyla bir baskı aracı olmuştur. Unutmamak gerekir ki; 15 Temmuz sivil toplumun baskıyla ve direnişiyle bertaraf edilmiştir” dedi.

15 TEMMUZ VE İRAN’DAKİ NOJEH DARBESİ

Çankırı Karatekin Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Onur Okyar, 15 Temmuz Darbe Girişimiyle 1980 yılında İran’da yapılan Nojeh Darbesi’nin ortak yönlerinin olduğunu belirtti. Okyar, “Nojeh darbesinden de 28 tank ve savaş uçaklarıyla İran Parlementosu gibi kamu kurum binaları bombalanıyor. 15 Temmuz ve 1980 Nojeh darbesinin birçok ortak yani bulunuyor. Uçaklardan süpersonik patlamalar yapılması, meclisin bombalanması ve diğer birçok olay, her iki darbede de mevcuttur” dedi.

27 MAYIS VE 15 TEMMUZ

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nden Serpil Seda Şimşek, “27 Mayıs darbesi ülkemizde yapılan tüm darbelerin aslında ilham kaynağıdır. 27 Mayıs darbesinde medya darbeyi hazırlayan bir unsurdur. 15 Temmuz’da ise medya darbeye karşı bir duruş sergilemiştir” dedi.